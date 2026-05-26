＜うちは毒親だった…？＞大切に育てた息子「最善の道」を用意した結果？【第9話まんが：母の気持ち】
私はミドリ（60代）。数年前に夫に先立たれ、ひとり暮らしをしています。近所に住む長女（リョウコ、35歳）は何かと私を気にかけ、話を聞いてくれています。次女（アヤ、33歳）は隣県に住み、息子（タクト、29歳）は都会でひとり暮らし中です。私は子どもたちのなかで息子に一番思い入れが強く、いつでも何をしているか心配でたまりません。でも息子は何を思ったか、就職して遠く離れていってしまいました。最近は連絡すらよこさなくなり……？
女の子が2人続いた後に生まれた、待望の男の子でした。あのときの亡き夫の喜びようは忘れられません。大事に大事に育ててきました。なのに近頃は……ずっと会えないのです。私は夜中にふと寂しくなり、隣県の次女に電話をかけました。
「お母さんが執着すればするほど、タクトは離れていくと思うよ？」次女にそう言われ、血の気が引くような感覚を覚えました。可愛い息子がまさか、自分の意志で私から離れていこうとしている……？ そんなこと、耐えられません。
その後息子からは「忙しくしているから」と、帰省できないことを匂わせるメッセージが届きました。大事な息子に会えない今の状況は、私にとって本当に辛いです。ただここで「それでもどうしても顔を見せてほしい」なんて追いすがったら、本当にブロックされてしまうのでしょう。
その後は長女も、息子への連絡を控えているようです。次女は「距離感を間違えなければ、きっとそのうちまた帰省してくる」と言ってくれました。息子から連絡がないのが、元気にやっている証拠だと思うようにします。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
女の子が2人続いた後に生まれた、待望の男の子でした。あのときの亡き夫の喜びようは忘れられません。大事に大事に育ててきました。なのに近頃は……ずっと会えないのです。私は夜中にふと寂しくなり、隣県の次女に電話をかけました。
「お母さんが執着すればするほど、タクトは離れていくと思うよ？」次女にそう言われ、血の気が引くような感覚を覚えました。可愛い息子がまさか、自分の意志で私から離れていこうとしている……？ そんなこと、耐えられません。
その後息子からは「忙しくしているから」と、帰省できないことを匂わせるメッセージが届きました。大事な息子に会えない今の状況は、私にとって本当に辛いです。ただここで「それでもどうしても顔を見せてほしい」なんて追いすがったら、本当にブロックされてしまうのでしょう。
その後は長女も、息子への連絡を控えているようです。次女は「距離感を間違えなければ、きっとそのうちまた帰省してくる」と言ってくれました。息子から連絡がないのが、元気にやっている証拠だと思うようにします。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子