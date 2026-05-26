巨人の山口寿一オーナーが２６日、東京都内の球団事務所で取材に応じた。

２５日に長女への暴行容疑で逮捕・釈放され、この日、辞任した阿部慎之助監督について後任に橋上監督代行にシーズン終了まで指揮を執ることをお願いしたことを明かした。「そうですね。そのようにお願いしました」と語った。その上で後任については「全くの白紙です」と語った。

山口オーナーは冒頭に「大事な公式戦のさなか、このような重要な不祥事を起こして深く申し訳ございませんでした」と謝罪。この日午前、面会した阿部監督から辞任を申し入れられ受理。「『巨人の監督の名を汚してしまった。誠に申し訳ない』と辞任の申し出がありました。涙ぐんでました。ただ、暴力は許されないことであって、私も監督を続けることは許されないと考えておりましたので、辞任を受け入れました」と明かした。

長女の手紙の内容についても言及。「そこに書かれてことが事実、その通りであろうと考えておりますが、だからといって暴力を振るった、そして逮捕されたという事実を消すことはできない。重い出来事でありますので、辞任は避けられないと考えました」と、明かした。

２５日夜には国松徹球団社長のコメントとして、２６日以降は橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務めると発表していた。