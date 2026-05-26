【人気韓国グルメをおうちで】鶏胸肉で『ヤンニョム鶏胸withポテト』がビール泥棒

甘辛い味にやみつきになる人気韓国グルメ、「ヤンニョムチキン」をおトクな鶏むね肉で！ じゃがいもも揚げていっしょにたれをからめれば、食べごたえもバッチリです。大盛りのライス、またはキンキンのビールの準備もお忘れなく〜！

『ヤンニョム鶏胸withポテト』のレシピ

材料（2人分）

鶏胸肉……1枚（約300ɡ）

じゃがいも……2個（約300ɡ）

〈下味〉

しょうゆ……小さじ1

酒……小さじ1

小麦粉……大さじ2

片栗粉……大さじ1

〈ヤンニョムだれ〉

にんにくのすりおろし……1かけ分

砂糖……大さじ1

しょうゆ……大さじ1

水……大さじ1

コチュジャン……大さじ3

酢……小さじ1

揚げ油……適宜

白いりごま……小さじ1

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

じゃがいもは皮をむいて一口大に切り、水洗いして水けをよく拭く。鶏肉は皮を除いて2〜3cm角に切る。下味の材料をもみ込み、小麦粉、片栗粉を順にまぶす。大きめの耐熱のボールにたれの材料を混ぜる。

（2）じゃがいも、鶏肉を順に揚げる

フライパンに揚げ油を高さ2cmほど入れ、低めの中温（170℃。乾いた菜箸の先を底に当てると、細かい泡がシュワシュワッとまっすぐ出る程度）に熱する。じゃがいもを入れて中火にし、ときどき返しながら3〜4分揚げて取り出し、油をきる。続けて鶏肉を入れ、同様に4〜5分揚げて油をきる。

（3）たれをあえる

たれのボールを、ラップをせずに電子レンジ（600W）で1分ほど加熱する。たれが熱いうちに（2）を加えてあえ、器に盛って白いりごまをふる。

ヤンニョムだれのしっかりめの甘みと、にんにくの香りが後を引くおいしさ！ 一度食べはじめたが最後（！）、もう一つ、またもう一つ……と、あっという間にお皿がからっぽになることうけあいですよ。

今井 亮イマイ リョウ 料理家 中華料理をはじめ、家庭料理を得意とする料理家。老舗中華料理店で修行を積み、料理家などのアシスタントを経て独立。身近な食材でお店のような味を作れるレシピは幅広い年代から支持を得る。料理雑誌、書籍、テレビ、料理教室など幅広く活動中。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月2日号より）