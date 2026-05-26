乃木坂46元メンバーのタレント・松村沙友理（33）が26日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）に生出演。18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、この日辞任した巨人の阿部慎之助監督（47）について言及した。阿部氏は26日未明に釈放され、同日会見して「伝統ある巨人軍という監督の名を汚した」と涙を流して謝罪した。

読売巨人軍が確認した事実関係によると、25日午後6時頃、18歳の長女と次女の姉妹ケンカを止めようとした阿部氏は長女から言い返されたことに腹を立て、襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女はこの直後にチャットGPTに聞いたところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報。児相から連絡を受けた警視庁渋谷署が阿部氏を現行犯逮捕した。

松村は「最初は（児相に）匿名で相談できるからしたっていうことですから…18歳だったら友達に相談するとかが先なのかなと思うんですけど、今の時代、何でもチャットGPTに相談する。私も結構、何かあったらチャットGPTに相談しちゃいますし」と長女の行動について推測。

「お父さんが有名な方っていうのもあって気軽に友達にも相談できなくて、匿名でできるんだったら、もしかしたら気軽な気持ちで相談してみようって思ったことがこんな大事になっちゃったという可能性もあるし、分からないですよね」と話した。

松村は今年3月に第1子出産を報告したばかりで子育てについてチャットGPTによく相談するという。「何でも子供のことは大丈夫かな、咳してるけど大丈夫ですか、病院行った方がいいですかとか何でも聞いちゃうので、状況は分かる」と長女に理解も。

そして「文字で見ると電話しなきゃっていう気持ちになる。長女の方も混乱していたでしょうし、これやらなきゃあれやらなきゃと迫られていた状況なのかなと思う」と推測した。

阿部氏の会見内では代理人を通じて長女の手紙が公表され、「警察が来て一番驚いているのは自分自身ですし、父が警察に連行された姿を見て、私は泣き崩れてしまいました」と明かしている。