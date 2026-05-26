巨人の阿部慎之助前監督（47）の辞任を受け、この日から監督代行を務める橋上秀樹オフェンスチーフコーチ（60）が26日、試合前に取材に応じた。

【写真を見る】巨人・橋上秀樹監督代行「皆さんに本当に申し訳なかったということだけは言ってました」阿部前監督との会話明かす

橋上監督代行は阿部前監督ときのうときょう、話をしたといい、「ただただ申し訳なかったと。皆さんに本当に申し訳なかった、ていうことだけは言ってました」と明かした。

選手たちには「野球選手である以上はどんな状況下でもとりあえず全力を尽くして、目の前の試合戦っていこうということだけは、確認してやっていこう」と伝えたという。

プロ野球はこの日から交流戦が開幕。巨人はソフトバンクとの初戦を迎える。橋上監督代行は「100試合くらい残ってますし、たくさん応援してくれてる方もいらっしゃるわけですから。その方たちに対してでも恥じないようにできることを精一杯やってひとつでも多く勝てるように、頑張りたいなというふうに思ってます」と話した。

阿部前監督には2軍時代から指導を受けていたキャプテンの岸田行倫（29）は「選手みんなも本当に今まで通りやることは変わらないと思いますし、今日から交流戦が始まるということで、ファンの方もたくさん見に来られると思うのでしっかりいいプレーできるように、目の前の1試合1試合を全力で戦っていくつもり」。

キャプテンとして選手たちに伝えたことは「僕からは特に何も言ってないんですけど」とした上で、「橋上さんからもミーティングで話がありましたし、しっかり野球選手として、全力で1試合1試合戦っていくっていうことをみんな再認識できたというか、そういう気持ちで今日からまた戦っていきたい」と前を見据えた。