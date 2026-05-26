KFC史上初のアボカドバーガー完成、スパイシーなワカモレ風に！　「ザ・アメリカンバーガーズ」で5月27日から発売

ケンタッキーフライドチキン（KFC）は5月27日、全国のKFC店舗で恒例の「ザ・アメリカンバーガーズ」を数量限定で発売する。その名の通りアメリカをイメージした商品で、今回はニューヨーク、テキサス、ラスベガスの3都市の名前を冠した3商品を開発。なかでも「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」はKFC史上初となるアボカドを使ったバーガーで、2024年から約2年をかけて完成した一品だ。いったいどんな味がするのか。

アボカドの形状から試行錯誤。たどり着いたのはスパイス香るワカモレ風フィリング

「TEXAS style スパイシーアボカドフィレバーガー」（580円・税込、以下同）の開発に際し、担当者が特に注意を払ったのがアボカドの形状だそう。様々なカットや状態を検討した末に行きついたのは、角切りのアボカドを混ぜ込んだペースト状のフィリングで、時間が経過しても見た目を含めて品質を保てるようにした。

そして、同メニューではクミンとコリアンダーを加えてアメリカ南部で愛される「ワカモレ」をイメージした味わいとし、KFCの「骨なしケンタッキー」とチェダーチーズと合わせて見た目からもアメリカを感じられる商品としたという。

また、他の2種は「NEW YORK style オニオンリングフィレバーガー」（580円）と「LAS VEGAS style ダブルダウンフィレバーガー」（790円）で、「NEW YORK」は骨なしケンタッキーにオニオンリング、そしてベーコンと玉ねぎとにんにくの旨みを重ねたガーリックソースを合わせた。

一方「LAS VEGAS」は、バンズの代わりに骨なしケンタッキー2枚でオニオンリングとチェダースライスチーズを挟んだ豪快な「ダブルダウン」の最新バージョンだ。いずれも数量限定、なくなり次第終了。

【画像】KFC「ザ・アメリカンバーガーズ」3種のメニュー一覧（3枚）