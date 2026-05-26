【しっとり食感&チーズ】で子どもに大人気「鶏胸肉のチーズしょうゆソテー」のレシピ
たんぱく質たっぷりで、ヘルシーで、リーズナブルな鶏胸肉。
もっと子どもにも食べてもらいたいけど、パサパサした食感が苦手みたいで……。
そんなときに頼れるのが「鶏胸肉のチーズしょうゆソテー」。
蒸し焼きで仕上げるから、しっとり食感に。
子どもの大好きなチーズと合わせるので、ウケも抜群ですよ。
「鶏胸肉のチーズしょうゆソテー」のレシピ
材料（1人分）
鶏胸肉……1/2枚（約120g）
しょうゆ……小さじ1
酒……小さじ1
ピザ用チーズ……10g
サラダ油……小さじ1
作り方
（1）鶏胸肉は一口大のそぎ切りにする。ボールにしょうゆ、酒を混ぜ、鶏肉を加えてしっかりもみ込む。
（2）小さめのフライパンにサラダ油を中火で熱し、鶏肉を並べ入れて2〜3分焼く。焼き色がついたら裏返し、ふたをして2〜3分蒸し焼きにする。ピザ用チーズを散らし、再びふたをしてチーズが溶けるまで焼いたらでき上り。
しっとりした鶏胸肉に、とろ〜りチーズがたまらない！
子どもに人気なのも納得の食感&味わいです。
しょうゆのうまみとチーズのこくが相性抜群でご飯がすすむ！
シンプルな材料で作れるので、さっそく今夜の夕飯のおかずに試してみて！