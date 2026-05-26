これは飲めるってくらいとろっとろ！『スクランブルエッグサンド』ポケットサンドで簡単

﻿「これは、飲める…！」

そう感動してしまうほど、クリーミーでとろっとろなスクランブルエッグをサンドイッチに。

口いっぱいに広がるなめらかな食感は、ひとくち食べれば思わず笑みがこぼれます。

『スクランブルエッグのたまごサンド』

材料（2人分）

食パン（4枚切り）……2枚

卵…… 3個

バター…… 15ｇ（※室温に置いて柔らかくする。）

〈Ａ〉

牛乳……大さじ3

マヨネーズ……大さじ1

塩……ふたつまみ

サラダ油

作り方

（1）バターは食パンは半分に切り、切り口に切り込みを入れてポケット状にし、内側にバターを塗る。

（2）ボールに卵を割り入れ、白身を切るように溶きほぐし、Ａを加えて混ぜる。

（3）フライパンにサラダ油大さじ11/2を中火で熱し、卵液を流し入れる。耐熱のゴムべら（または木べら）で外側から内側へ、底をはがすようにやさしく混ぜながら加熱し、全体が半熟状になったら火を止める。食パンに1/4量ずつ詰める。

牛乳を加えることで卵がとろとろになります！厚切りの生食パンと相性抜群ですよ。ぜひお試しください。

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