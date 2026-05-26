おやつカンパニーは、気になる栄養素を手軽に摂れるヘルシー感覚の魚介のスナック菓子「素材市場えびのスナック（まろやか塩味）」の食べ切りサイズの6袋入り商品を、5月25日から発売した。

間食にも広がった「健康志向」の高まりに応えるため、気になる栄養素が手軽に摂れるヘルシー感覚の魚介のスナック菓子「素材市場」を開発した。調理や後片付けの手間から敬遠されがちな魚介を、より身近に手軽に楽しんでもらいたいという想いから、魚介をたっぷり生地に練り込んだ「素材市場」シリーズとして、「素材市場いわしのスナック」「素材市場まぐろのスナック」「素材市場えびのスナック」の3フレーバーを展開している。

そして今回、家族みんなのおやつに最適な食べ切りサイズの「素材市場えびのスナック」が期間限定で登場する。



「素材市場えびのスナック（まろやか塩味）6袋入り」

「素材市場えびのスナック（まろやか塩味）6袋入り」は、えび粉を生地に練り込み、アマニ油を使用し、瀬戸内産の塩でまろやかな風味に仕上げた。カリッサクッとした食感を楽しみながら、カルシウム、ビタミンD、オメガ3脂肪酸（α−リノレン酸）の栄養素も摂れるスナック菓子になっている。買い置きにも便利な食べ切りサイズなので、育ち盛りの子どものおやつに、仕事や家事の合間のリフレッシュタイムに、お酒のおつまみにと、さまざまなシーンで楽しめる。

［小売価格］319円前後（税込）

［発売日］5月25日（月）

おやつカンパニー＝https://www.oyatsu.co.jp