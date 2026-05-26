26日前引けの日経平均株価は4日ぶり反落。前日比260.55円（-0.40％）安の6万4897.64円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は778、値下がりは739、変わらずは46。



日経平均マイナス寄与度は366.87円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が122.69円、キオクシア <285A>が76.97円、フジクラ <5803>が53.3円、中外薬 <4519>が45.76円と並んだ。



プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を488.35円押し上げ。次いでイビデン <4062>が46.93円、太陽誘電 <6976>が21.96円、信越化 <4063>が17.10円、ルネサス <6723>が7.94円と続いた。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は建設で、以下、情報・通信、不動産、その他金融が続いた。値下がり上位には非鉄金属、医薬品、卸売が並んだ。



株探ニュース