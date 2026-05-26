亀梨和也、愛車の高級車と俳優「窪塚洋介」のドライブに反響

アイドルグループ「KAT-TUN」の元メンバーで俳優の亀梨和也さんが、2026年4月25日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、俳優の窪塚洋介さんと愛車でドライブする動画を公開しました。どのような内容なのでしょうか。

今回アップされた動画は「【相棒】窪塚洋介さんとドライブ！あのちゃん＆南沙良さんとの待ち合わせ場所に2人で向かいました。」と題され、亀梨さんと窪塚さんが車内で会話を交わしながら目的地へ向かう様子が収められています。

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2人はDMM TVで独占配信されているドラマ「外道の歌」シリーズでW主演を務め、劇中では“カモトラ”としてバディを組む関係でもあります。

道中では、亀梨さんが「どうですか？ドライブとかって普段」と問いかける場面があり、現在は大阪在住の窪塚さんが「ゴルフ場に行く時に自分で運転して行くくらいかな」と答える一幕もありました。

また、「新鮮だわ」「亀ちゃんの助手席に乗る日が来るとは」と話す場面もあり、普段とは異なる組み合わせでのドライブを楽しむ空気が伝わります。車内ではこのほか、出演作の話題やアニメ、洋服など、さまざまな会話が続きました。

動画を見たユーザーからは、「男だけどどっちも惚れるほどかっこいい」「自然のかっこよさでオーラが凄い」「カモトラコンビ本当にかっこいい」「豪華な絵面」「2人めちゃくちゃ相性ええなぁ」などの声が寄せられ、2人の掛け合いや雰囲気を楽しむコメントが多く見られました。

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亀梨さんが乗っているとされるモデルは、メルセデス・ベンツの特別仕様車「SL350 ナイトエディション」とみられます。

2010年に日本で11台のみ販売された希少モデルで、亀梨さんは過去の動画で「もう10年以上かな」と語るなど、23〜25歳の頃に抽選で手に入れ、長く乗り続けていることを明かしています。

SL350は、メルセデス・ベンツを代表する2人乗りの高級オープンスポーツで、ロングノーズ・ショートデッキの伝統的なプロポーションを持ち、快適性とスポーツ性を両立したモデルとして知られています。

そのSL350をベースに、特別仕様として設定されたのがナイトエディションです。

亀梨さんの車両は、特別色「designo マグノナイトブラック（マットペイント）」を採用した仕様となっています。

ボディサイズは全長約4.6m、全幅約1.8mの2シーターで、扱いやすいサイズ感が特徴です。

エクステリアはナイトエディション専用のダークトーン仕上げが採用され、マットブラックのボディにダーク調ヘッドライト、専用フロントスポイラー、専用19インチAMGホイールなどを組み合わせた精悍な印象にまとめられています。

黒の質感を際立たせつつ、クロームのアクセントを加えた限定仕様ならではの仕上がりです。

インテリアはブラック×シルバーのコントラストを効かせた特別デザインで、シルバーステッチ入りのナッパレザーシートやウッドパネル、本革巻ステアリングを装備。

シルバーアクセントのトリムやクローム仕上げのパーツが加わり、2シーターらしい包まれ感と上質さを兼ね備えた室内空間となっています。

ナイトエディションの価格（税込）は1330万円と案内されていました。