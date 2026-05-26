マツコ・デラックス、“リピート買いしまくり”コンビニ『セブン-イレブン』の激推しグルメとは？ 「いやぁ私、結局一番好きかも」毎日でも食べたいと力説
タレントのマツコ・デラックスが、22日放送のテレビ朝日系『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（毎週金曜 後8：00）に出演。人気コンビニチェーン「セブン-イレブン」の商品で“毎日でも食べたい”お気に入りグルメを明かす場面があった。
【写真】豪快に白米をほお張るマツコ・デラックス
◆「毎日同じものしか買えませんってなったら、私おにぎりじゃなくてブリトーを選ぶかも」
番組後半、視聴者から寄せられた質問に答えるコーナーで「初めて食べた後、連続で食べに行くほど気に入った食べ物ありませんか？」と問いかけられたマツコは、松屋の『シュクメルリ鍋定食』を挙げ、初めて販売された当時は「あれとか最初、激ハマっちゃって。あれはすごい食った」と振り返った。
続けて「連続じゃないんだけど、今でもバカみたいに食う時あるよ。時々、ブリトーとか3日連続ぐらいいっちゃう時あるし、（ブリトーの）ハムチーズ」と明かし、ブリトーの味を思い返しながら「いやぁ私、結局一番好きかも」と告白した。
共演する有吉弘行から「初めてだよそんな人！」とツッコまれると、マツコは声を大きくして「なんでよ！いるって！」。さらに「ブリトーのハム＆チーズよ！あの本格的なメキシコのブリトーとかじゃないのよ。サンドイッチとかおにぎりとか、コンビニによって、じゃあ毎日同じものしか買えませんってなったら、私おにぎりじゃなくてブリトーを選ぶかも。もう、本当に好き」と力説した。
◆学生時代からのファン「小遣いが底をつくまで、毎日ブリトー買った」
「毎日同じものしか食べられなかったら？」という前述の質問について、有吉が「俺、多分おにぎりだね」と回答すると、マツコは「まぁ、おにぎりよね！わかるのよ！あたしもセブン-イレブンじゃなかったら、おにぎりよ。ファミマとかローソンだったらおにぎりを選ぶと思う。でも、セブン-イレブンは、『ブリトーハム＆チーズ』」と熱弁。これには有吉も「まぁ、うまいよな、たしかにな。もう、ソウルフードみたいなところがあるんだろうな」と共感した。
ブリトーは学生時代の頃から好きだったといい、「小遣いが底をつくまで、毎日ブリトー買ったもん。大体、半月くらいで底が尽きるのよ、毎日ブリトー買ってたら。でも我慢できなかった。金なくてもブリトーだけ買って、公園の水道水とか飲んでたもん。もう、コーラ買う金も残っていないから」と驚きのエピソードを明かす場面も。
一時はあまり食べない時期もあったようだが、「（好きな食べ物は）恋愛と一緒なんだよね」「戻ってきたの…。最近ひどいのブリトーが」と近況を伝え、「多分、うちの近所のセブン-イレブン、出荷量増やしたと思う」と話し、スタジオを笑わせていた。
【写真】豪快に白米をほお張るマツコ・デラックス
◆「毎日同じものしか買えませんってなったら、私おにぎりじゃなくてブリトーを選ぶかも」
番組後半、視聴者から寄せられた質問に答えるコーナーで「初めて食べた後、連続で食べに行くほど気に入った食べ物ありませんか？」と問いかけられたマツコは、松屋の『シュクメルリ鍋定食』を挙げ、初めて販売された当時は「あれとか最初、激ハマっちゃって。あれはすごい食った」と振り返った。
共演する有吉弘行から「初めてだよそんな人！」とツッコまれると、マツコは声を大きくして「なんでよ！いるって！」。さらに「ブリトーのハム＆チーズよ！あの本格的なメキシコのブリトーとかじゃないのよ。サンドイッチとかおにぎりとか、コンビニによって、じゃあ毎日同じものしか買えませんってなったら、私おにぎりじゃなくてブリトーを選ぶかも。もう、本当に好き」と力説した。
◆学生時代からのファン「小遣いが底をつくまで、毎日ブリトー買った」
「毎日同じものしか食べられなかったら？」という前述の質問について、有吉が「俺、多分おにぎりだね」と回答すると、マツコは「まぁ、おにぎりよね！わかるのよ！あたしもセブン-イレブンじゃなかったら、おにぎりよ。ファミマとかローソンだったらおにぎりを選ぶと思う。でも、セブン-イレブンは、『ブリトーハム＆チーズ』」と熱弁。これには有吉も「まぁ、うまいよな、たしかにな。もう、ソウルフードみたいなところがあるんだろうな」と共感した。
ブリトーは学生時代の頃から好きだったといい、「小遣いが底をつくまで、毎日ブリトー買ったもん。大体、半月くらいで底が尽きるのよ、毎日ブリトー買ってたら。でも我慢できなかった。金なくてもブリトーだけ買って、公園の水道水とか飲んでたもん。もう、コーラ買う金も残っていないから」と驚きのエピソードを明かす場面も。
一時はあまり食べない時期もあったようだが、「（好きな食べ物は）恋愛と一緒なんだよね」「戻ってきたの…。最近ひどいのブリトーが」と近況を伝え、「多分、うちの近所のセブン-イレブン、出荷量増やしたと思う」と話し、スタジオを笑わせていた。