株式会社ガードフォースジャパンは、三脚ベース付きモデルを含むVANGUARDブランドの4段アルミ一脚「VESTA AM」を6月5日（金）に発売する。

石突き部の仕様や脚径（23mm/26mm）、雲台の有無などが異なる5モデルを展開。脚部には共通してレバーロックを採用する。雲台付属モデルにはクイックシュー「QS-45H」が同梱される。

23mm径、26mm径ともに三脚ベースが付属するモデルを用意。三脚ベースは約18°のチルトと360°回転に対応し、動く被写体に合わせた操作をサポートする。使用しないときは内側に折りたためる。

VESTA AM-234

VESTA AM-234TR

VESTA AM-234TRB

全高：1,440mm 縮長：465mm 脚径：23mm 耐荷重：12kg 重量：432g 三脚ベース：なし 雲台：なし 価格：7,150円全高：1,500mm 縮長：505mm 脚径：23mm 耐荷重：12kg 重量：758g 三脚ベース：あり 雲台：なし 価格：9,900円

付属雲台のBH-50

VESTA AM-264TR

VESTA AM-264TRB

全高：1,590mm 縮長：595mm 脚径：23mm 耐荷重：4.5kg 重量：1,065g 三脚ベース：あり 雲台：BH-50 クイックシュー：QS-45H 価格：1万7,600円全高：1,620mm 縮長：540mm 脚径：26mm 耐荷重：15kg 重量：820g 三脚ベース：あり 雲台：なし 価格：1万2,100円

付属雲台のBH-60

全高：1,715mm 縮長：635mm 脚径：26mm 耐荷重：10kg 重量：1,142g 三脚ベース：あり 雲台：BH-60 クイックシュー：QS-45H 価格：1万9,800円