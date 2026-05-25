バハマ船籍の豪華客船『クリスタル シンフォニー』が県内に初めて寄港し、船内が公開されました。



■入澤芽生記者

「今朝、クリスタル シンフォニーが新潟東港に着きました。約600人が乗船していて、多くの人が朝から観光に出かけています。」



バハマ船籍のクリスタル シンフォニーは、全長約240m・総重量5万1000tのぜいたくなつくりが特徴の豪華客船です。5月20日に東京を出発し、韓国・仁川に向かう11日間航路のなかで25日午前 新潟に初めて寄港しました。



■乗客 南アフリカから

「(この船旅は)最高！本当に素晴らしい。毎日違う港に到着して日本がもつ美しさを目の当たりにできるのは、本当に素晴らしいこと。」



■乗客 アメリカから

「万代を散策して、文化とショッピングを満喫したい。酒を飲みたいし、刺し身を食べたい。」



船内には7つのレストランやカフェ、ショーが楽しめるラウンジやシアターなどが充実していて、ぜいたくに船旅を楽しめる空間となっています。乗客は、バスで県内の博物館や酒蔵を巡り、さきほど午後6時に金沢に向けて出港したということです。