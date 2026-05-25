手芸愛好家の間で、突如としてカニブームが到来している。



【写真】横一列の「カニカニ大行進」…圧巻です

きっかけは、SNSで「使い道が全く思い浮かばないけれど、あまりにかわいくて買ってしまった」と紹介されたカニをモチーフにした赤いレースの写真。



そのシュールなかわいさが大きな話題を呼び、製造元のデザインレースユキ（富山県小矢部市）の公式X（@LaceShinobuf924）も「なんかカニの注文が立て続けに入ったなと思ったら、こんなことになってる」と反応している。



デザインレースユキの津田忍さんに話を聞いた。



――「カニレース」制作の経緯は？



津田：4年ほど前、動物の刺繍レースを作っていた時期に、海辺の景色をモチーフにした手刺繍を見てヒントを得ました。横一列に、たくさんのカニさんが大移動してたら絶対にかわいい！と思ったんです。あと、弊社は富山県のレース工場なので、名物のズワイガニも密かに掛けています（笑）。



――カニレースへのこだわりは？



津田：同じデザインの1匹を繰り返すのではなく、3匹をリピートさせて、騒がしく集団で歩いているように考えました。色も、茹でたときの鮮やかな「朱赤」にこだわりました！



――もともと、どんな使い道を想定されていましたか？



津田：保育園グッズを作るお母さんや、面白い素材を探しているハンドメイド作家さんです。実際には、1匹ずつ切り離してピアスやスマホケースに使ってくださる方もいて、皆さんの自由な発想に驚いています！



――津田さんはもともと、グラフィックデザイナーだったんですね。



津田：はい。結婚して夫のレース工場で働くことになり、「もっとかわいいレースが欲しい」「手芸ができない私でも欲しくなるものを作ろう」と、10年前からデザインを始めました。単なるモチーフの組み合わせではなく、「そのモチーフが繰り広げられるシーン」を想像して、ユーモアを含ませることを大切にしています。



――SNSの反響は？



津田：普段の7倍の注文をいただき、スタッフ全員が1日中発送に追われていて、うれしい悲鳴です。針と糸で縫うのはもちろん、接着剤で簡単に貼れるので、このカニさんをきっかけに「何か作ってみよう」という手芸の輪が広がればうれしいです。



◇ ◇



SNSでは「めちゃめちゃにかわいくて一目ぼれした」「茹であがってる色！」「これでお洋服作ろうかな」などの反響が寄せられた。富山発の小さなカニたちは、ハンドメイドの輪を騒がしく広げてくれそうだ。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）