ポプラ社が公式SNSでデコピンの3歳誕生日を祝福

ドジャース・大谷翔平投手の愛犬であるデコピンが3歳の誕生日を迎え、絵本を出版したポプラ社から特製の記念ボールが贈られた。

大谷は15日（日本時間16日）に自身のインスタグラムを更新し、「3歳」と綴って愛犬の誕生日を祝福した。「HAPPY BIRTHDAY」と装飾された部屋でケーキの前に座る写真など、計7つの写真や動画を投稿。特製ケーキをパクパクと食べる愛らしい姿も添えられ、充実した一日を過ごした様子がうかがえる。

ポプラ社は18日、自社Xを更新。「『おめでとう！』の想いを込めて特製の記念ボールを作ってお届けしました」と綴り、ボール型のアイテムの写真を投稿した。絵本に登場した「デコピン」と同じデザインで、「デコピン Happy Birthday!」の文字が添えられている。

ポプラ社は今年2月20日、デコピンの活躍を描いた絵本「デコピンのとくべつないちにち（原題：Decoy Saves Opening Day）」を出版している。大谷が共同著者として書き下ろした初の物語で、始球式を舞台に奮闘する姿を描いた作品だ。（Full-Count編集部）