HANA（ハナ）と、HYBE×Geffen Recordsが放つ新グローバルガールズグループ・SAINT SATINE（セイント・サティーン）のメンバーによるダンスチャレンジ動画が続々公開され、話題を集めている。

【動画】HANAが注目のガールズグループ・SAINT SATINEと早速コラボ！キレキレダンス動画①～④

■HANAとSAINT SATINEが晴天の下で踊る！

SAINT SATINEは、KATSEYE（キャッツアイ）に続いてHYBEとGeffen Recordsがタッグを組んで送り出すガールズグループ。すでに高い知名度を誇るEMILY（エミリー）、LEXIE（レクシー）、SAMARA（サマラ）のメンバー3人と、『World Scout: The Final Piece』を通じて1万4000人以上の応募者の中から選ばれた16歳の日本人・咲来（SAKURA）の4人からなり、全米デビューを控えている。

5月12日にメンバー構成とグループ名が公開されたばかりのSAINT SATINEと、HANAが早くもコラボレート。HANAのSNSでは、まず「Bloom」をHANAのMOMOKA（モモカ）とJISOO（ジス）、SAINT SATINEの咲来とサマラが一緒に踊っている。手を合わせる振付も息ぴったりにこなし、晴天の下で和やかな雰囲気だ。

またCHIKA（チカ）とMAHINA（マヒナ）は、「ALL IN」をレクシー、エミリーとダンス。レクシーとエミリーはキレのいい振付をしっかりと自分のものにして踊った。

■キレキレで「PARTY b4 the PARTY」を踊るHANAとSAINT SATINE

そしてSAINT SATINEのSNSでは、『World Scout: The Final Piece』のファイナルで課題曲として使用された「PARTY b4 the PARTY」をHANAとコラボしてダンス。エミリー、サマラはHANAのKOHARU（コハル）、YURI（ユリ）と、レクシー、咲来はNAOKO（ナオコ）、MAHINA（マヒナ）と一緒にリズミカルにステップを踏んだ。

SNSでは「このコラボはやばい！」「すごいコラボ」「みんなダンス上手すぎ」「咲来ちゃん未経験だったと思えない」「どっちもオーディションのグループだね」「海外のグループに馴染むHANA」「ほんとかっこいい」「いつか共演してほしい」と大きな反響が起こっている。