中山秀征、妻・白城あやか＆息子とのロンドン街中ショット話題「息子さんイケメン」「絵になる家族」
【モデルプレス＝2026/05/25】タレントの中山秀征の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやかが5月24日、自身のInstagramを更新。中山と息子とのショットを公開し、話題となっている。
【写真】58歳4児の父タレント「理想の家族」元宝塚美人妻＆イケメン息子とのロンドン街中ショット
5月20日の投稿で、イギリスへの旅行を報告していた白城。「ロンドン ぶらぶら〜」とつづり、ロンドンの町並みを背景に自撮りした写真を公開。白城の後ろには、キャップを被りサングラスをかけたカジュアルスタイルの中山と、同じくサングラスをかけた息子が写っており、仲睦まじい3ショットを披露している。
また「この日はミュージカル＃ウィキッド を観劇」と劇場内での自撮りや「四男が学ぶ学校へ」「この教会で卒業セレモニー」と立派な教会の前で撮影したショットなども投稿している。
この投稿には「理想の家族で憧れます」「息子さんイケメンすぎますね」「絵になる家族」「旦那様格好良い」などとコメントが寄せられている。
白城は1998年に中山と結婚。長男で俳優の中山翔貴、次男で俳優の中山脩悟を含め4人の息子がいる。（modelpress編集部）
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【写真】58歳4児の父タレント「理想の家族」元宝塚美人妻＆イケメン息子とのロンドン街中ショット
◆白城あやか、夫・中山秀征と息子との3ショット公開
5月20日の投稿で、イギリスへの旅行を報告していた白城。「ロンドン ぶらぶら〜」とつづり、ロンドンの町並みを背景に自撮りした写真を公開。白城の後ろには、キャップを被りサングラスをかけたカジュアルスタイルの中山と、同じくサングラスをかけた息子が写っており、仲睦まじい3ショットを披露している。
◆白城あやかの投稿に反響
この投稿には「理想の家族で憧れます」「息子さんイケメンすぎますね」「絵になる家族」「旦那様格好良い」などとコメントが寄せられている。
白城は1998年に中山と結婚。長男で俳優の中山翔貴、次男で俳優の中山脩悟を含め4人の息子がいる。（modelpress編集部）
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