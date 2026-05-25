「日プ新世界」釼持吉成、ファイナル直前“デビュー圏内”からの辞退発表に衝撃走る「悲しすぎる」「受け入れられない」
【モデルプレス＝2026/05/25】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の公式サイトが5月25日、更新された。練習生の。釼持吉成（KINARI）が辞退することが明らかとなった。
【写真】「日プ新世界」突如辞退発表したイケメン練習生
公式サイトでは「国民プロデューサーの皆様 SEKAI プロデューサーの皆様 練習生KINARIより辞退の申し出がありました」と報告。「本人の意思を尊重して、辞退を受け入れたことをご報告致します」と釼持の辞退を明らかにした。
第1回順位発表式では2位、第2回順位発表式では4位と放送当初から“デビュー圏内”となる高い順位をキープしてきた釼持。3週目の順位では1位にランクインすることもあり、人気の高い練習生として知られていた。
同番組は、6月6日にデビューメンバーが決定するファイナルが放送（13時30分〜日本テレビ系列およびLeminoで生放送・生配信）される。直前での人気練習生の辞退に視聴者からは「悲しすぎる」「このタイミングでびっくり」「辛すぎる」「受け入れられない」と驚きの声が多数寄せられている。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
国民プロデューサーの皆様
SEKAI プロデューサーの皆様
練習生KINARIより辞退の申し出がありました。
本人の意思を尊重して、辞退を受け入れたことをご報告致します。
既に撮影済みのコンテンツ一部に出演しているものがございます。
引き続きPRODUCE 101 JAPAN 新世界、練習生へのご支援を何卒宜しくお願い致します。
【Not Sponsored 記事】
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◆「日プ新世界」釼持吉成の辞退に衝撃走る
公式サイトでは「国民プロデューサーの皆様 SEKAI プロデューサーの皆様 練習生KINARIより辞退の申し出がありました」と報告。「本人の意思を尊重して、辞退を受け入れたことをご報告致します」と釼持の辞退を明らかにした。
同番組は、6月6日にデビューメンバーが決定するファイナルが放送（13時30分〜日本テレビ系列およびLeminoで生放送・生配信）される。直前での人気練習生の辞退に視聴者からは「悲しすぎる」「このタイミングでびっくり」「辛すぎる」「受け入れられない」と驚きの声が多数寄せられている。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。なお、今回のデビュー人数は12人に決定。あわせて、日本と韓国で同時デビューすることが発表されている。（modelpress編集部）
◆全文
国民プロデューサーの皆様
SEKAI プロデューサーの皆様
練習生KINARIより辞退の申し出がありました。
本人の意思を尊重して、辞退を受け入れたことをご報告致します。
既に撮影済みのコンテンツ一部に出演しているものがございます。
引き続きPRODUCE 101 JAPAN 新世界、練習生へのご支援を何卒宜しくお願い致します。
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