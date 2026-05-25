セスク監督率いるコモが史上初のCL出場！ 5位転落のミランはELへ／セリエA最終節
セリエA最終節（第38節）が22〜24日にかけて各地で行われた。
すでにインテルが2シーズンぶり通算21度目のリーグ優勝を決めていたなか、最終節の注目は来シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）出場権争いと、残留争いに集まった。
勝ち点「70」で3位につけていたミランはホームで16位カリアリと対戦。2分にアレクシス・サレマーカーズが先制点を決めたものの、その後2失点をして1−2で逆転負けを喫した。
同じく勝ち点「70」で4位ローマは19位ヴェローナとのアウェイゲームに臨み、ドニエル・マレンとステファン・エル・シャーラウィのゴールで2−0で完封勝利を収めた。
また、勝ち点「68」の5位コモは18位クレモネーゼに敵地で4−1で快勝した一方、同じく勝ち点「68」6位のユヴェントスは2点を先行したものの、敵地で12位トリノと2−2のドローで終えた。
この結果、3位にローマが浮上したことに続いて、セスク・ファブレガス監督率いるコモが4位に浮上。これに伴い、昨季が22年ぶりのセリエAでのシーズンだったコモは昇格2年目にして、クラブ史上初となるCL出場権を獲得した。
そして、勝ち点「1」差で残留を争っていた17位レッチェと18位クレモネーゼは、レッチェが15位ジェノアに1−0で勝利した一方、クレモネーゼはコモに1−4で敗れたことで、3シーズンぶりにセリエA復帰を果たしていたクレモネーゼの1年での降格が決定した。
セリエA最終節の結果と、最終順位は以下の通り。
■セリエA最終節（第38節）
▼22日
フィオレンティーナ 1−1 アタランタ
▼23日
ボローニャ 3−3 インテル
ラツィオ 2−1 ピサ
▼24日
パルマ・カルチョ 1−0 サッスオーロ
ナポリ 1−0 ウディネーゼ
クレモネーゼ 1−4 コモ
レッチェ 1−0 ジェノア
ミラン 1−2 カリアリ
ヴェローナ 0−2 ローマ
トリノ 2−2 ユヴェントス
■セリエA順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 インテル（87／＋54）
2位 ナポリ（76／＋22）
3位 ローマ（73／＋28）
4位 コモ（71／＋36）
───────CL出場圏───────
5位 ミラン（70／＋18）
6位 ユヴェントス（69／＋27）
───────EL出場圏───────
7位 アタランタ（59／＋15）
───────ECL出場圏───────
8位 ボローニャ（56／＋3）
9位 ラツィオ（54／＋1）
10位 ウディネーゼ（50／−3）
11位 サッスオーロ（49／−4）
12位 トリノ（45／−19）
13位 パルマ・カルチョ（45／−18）
14位 カリアリ（43／−13）
15位 フィオレンティーナ（42／−9）
16位 ジェノア（41／−10）
17位 レッチェ（38／−22）
───────自動降格圏───────
18位 クレモネーゼ（34／−25）
19位 ヴェローナ（21／−36）
20位 ピサ（18／−45）
すでにインテルが2シーズンぶり通算21度目のリーグ優勝を決めていたなか、最終節の注目は来シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）出場権争いと、残留争いに集まった。
勝ち点「70」で3位につけていたミランはホームで16位カリアリと対戦。2分にアレクシス・サレマーカーズが先制点を決めたものの、その後2失点をして1−2で逆転負けを喫した。
また、勝ち点「68」の5位コモは18位クレモネーゼに敵地で4−1で快勝した一方、同じく勝ち点「68」6位のユヴェントスは2点を先行したものの、敵地で12位トリノと2−2のドローで終えた。
この結果、3位にローマが浮上したことに続いて、セスク・ファブレガス監督率いるコモが4位に浮上。これに伴い、昨季が22年ぶりのセリエAでのシーズンだったコモは昇格2年目にして、クラブ史上初となるCL出場権を獲得した。
そして、勝ち点「1」差で残留を争っていた17位レッチェと18位クレモネーゼは、レッチェが15位ジェノアに1−0で勝利した一方、クレモネーゼはコモに1−4で敗れたことで、3シーズンぶりにセリエA復帰を果たしていたクレモネーゼの1年での降格が決定した。
セリエA最終節の結果と、最終順位は以下の通り。
■セリエA最終節（第38節）
▼22日
フィオレンティーナ 1−1 アタランタ
▼23日
ボローニャ 3−3 インテル
ラツィオ 2−1 ピサ
▼24日
パルマ・カルチョ 1−0 サッスオーロ
ナポリ 1−0 ウディネーゼ
クレモネーゼ 1−4 コモ
レッチェ 1−0 ジェノア
ミラン 1−2 カリアリ
ヴェローナ 0−2 ローマ
トリノ 2−2 ユヴェントス
■セリエA順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 インテル（87／＋54）
2位 ナポリ（76／＋22）
3位 ローマ（73／＋28）
4位 コモ（71／＋36）
───────CL出場圏───────
5位 ミラン（70／＋18）
6位 ユヴェントス（69／＋27）
───────EL出場圏───────
7位 アタランタ（59／＋15）
───────ECL出場圏───────
8位 ボローニャ（56／＋3）
9位 ラツィオ（54／＋1）
10位 ウディネーゼ（50／−3）
11位 サッスオーロ（49／−4）
12位 トリノ（45／−19）
13位 パルマ・カルチョ（45／−18）
14位 カリアリ（43／−13）
15位 フィオレンティーナ（42／−9）
16位 ジェノア（41／−10）
17位 レッチェ（38／−22）
───────自動降格圏───────
18位 クレモネーゼ（34／−25）
19位 ヴェローナ（21／−36）
20位 ピサ（18／−45）