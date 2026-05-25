渡辺美奈代、冷蔵庫にある物で作ったシンプル夕食公開
歌手でタレントの渡辺美奈代が23日までにオフィシャルブログを更新。“冷蔵庫にある物”で作ったというシンプルな夕食を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
23日、渡辺はブログを更新すると「夜ごはんは 冷蔵庫にある物で」と切り出し、大きな海老天を豪快のせ、透き通っただしに白ねぎを添えた“きしめん”と彩り豊かなサラダを添えたシンプルながらも食欲をそそる夕食を公開。
「きしめんに、かまぼこ、、、鰹節が無かったので めっちゃシンプルに」と説明。冷蔵庫にある食材で仕上げたとは思えない、丁寧な盛り付けと上品な食卓センスを披露した。
この投稿にファンから「とっても…美味しそう」「きしめん大好き」「見せて下さり…ありがとうございます」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
「きしめんに、かまぼこ、、、鰹節が無かったので めっちゃシンプルに」と説明。冷蔵庫にある食材で仕上げたとは思えない、丁寧な盛り付けと上品な食卓センスを披露した。
この投稿にファンから「とっても…美味しそう」「きしめん大好き」「見せて下さり…ありがとうございます」などの声が寄せられている。