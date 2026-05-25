波状ポテトにビターチョコたっぷりコーティング！ ブルボン「じゃがチョコグランデミニビター」

記事ポイント ブルボンが2026年5月26日（火）にひとくちサイズのポテトスナック「じゃがチョコグランデミニビター」を期間限定発売波状のポテトスナック生地にカカオ香るビターチョコレートをたっぷりコーティングした甘じょっぱ系チョコスナックカップタイプより贅沢なチョコレート量で、携帯性にも優れたひとくちサイズ設計 ブルボンが2026年5月26日（火）にひとくちサイズのポテトスナック「じゃがチョコグランデミニビター」を期間限定発売波状のポテトスナック生地にカカオ香るビターチョコレートをたっぷりコーティングした甘じょっぱ系チョコスナックカップタイプより贅沢なチョコレート量で、携帯性にも優れたひとくちサイズ設計

ポテトの塩味とビターチョコレートの組み合わせが楽しめる新作チョコスナックが登場します。

ブルボンが2026年5月26日（火）より期間限定で「じゃがチョコグランデミニビター」を全国発売します。

コンビニエンスストアや量販店など幅広いチャネルで取り扱われる予定です。

ブルボン「じゃがチョコグランデミニビター」





商品名：じゃがチョコグランデミニビター内容量：32g発売日：2026年5月26日（火）全国発売販売チャネル（予定）：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限：8カ月

「じゃがチョコグランデミニビター」は、波状に成形されたひとくちサイズのポテトスナック生地に、カカオ香るビターチョコレートをたっぷりとコーティングした甘じょっぱ系チョコスナックです。

甘さを抑えたビターチョコレートとポテトの塩味が組み合わさり、後を引く味わいに仕上がっています。

既存のカップタイプ「じゃがチョコ」と比べてチョコレートの量が贅沢になっているほか、ひとくちサイズで携帯性にも優れています。

夏でも食べやすいビターチョコレートを採用しており、季節を問わずバッグやポケットに入れて持ち歩けます。

甘じょっぱ系の味わいと使用シーン

波状のポテトスナック生地はひとくちで食べられるミニサイズで、ビターチョコレートがその表面全体をくまなく覆っています。

カカオの香りが鼻に抜けながら、ポテト由来の塩気が後から追いかけてくるコントラストが特徴です。

32gの食べ切りサイズで、仕事の合間のひと息や、外出先でのおやつタイムに取り出しやすい設計です。

賞味期限は8カ月と長めに確保されており、まとめ買いしてストックしておける点も魅力のひとつです。

ポテトスナックにビターチョコレートをたっぷりかけた「じゃがチョコグランデミニビター」は、甘さ控えめで大人の口に合う味わいが特徴です。

32gのコンパクトな内容量で持ち運びやすく、コンビニエンスストアや量販店などで手軽に入手できます。

期間限定での発売となるため、販売期間中に確認しておく価値があります。

ブルボン「じゃがチョコグランデミニビター」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「じゃがチョコグランデミニビター」はいつから購入できますか？

A. 2026年5月26日（火）より全国で発売されます。

コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで取り扱われる予定です。

Q. 既存の「じゃがチョコ」カップタイプとの違いは何ですか？

A. カップタイプよりもチョコレートの量が贅沢になっており、ひとくちサイズで携帯性に優れた点が異なります。

今回のビタータイプはカカオ香る甘さ控えめのビターチョコレートを使用しています。

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