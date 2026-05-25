「大相撲夏場所・千秋楽」（２４日、両国国技館）

小結若隆景が２０２２年春場所以来、３番目の長期ブランクとなる２５場所ぶり２度目の優勝を飾った。本割では藤凌駕を肩透かしで退け、１２勝３敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を押し出しで制した。右膝の大ケガで幕下まで落ち、今場所も右肘のケガにも耐えた。昨年秋場所で逃した大関への起点も作り、昇進への意欲を語った。霧島は本割で宇良を押し倒したが、２場所連続４度目の優勝を逃した。優勝同点の霧島に対しては、浅香山審判部長（元大関魁皇）が次の名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）が綱とり場所になる見解を示唆した。

霧島が優勝を逃した。自身４度目、照ノ富士（現伊勢ケ浜親方）以来２例目となる大関復帰場所Ｖがかかっていた。

本割で宇良を退けて迎えた優勝決定戦。若隆景に立ち合いから先手を取られて右腕を手繰られると、そのままなすすべなく俵を割った。支度部屋では肩を落とし「自分の相撲を取れずに負けたので悔しい。今場所で一番よくない立ち合いだった」と猛省。「負けは負け。勝って締めたかった。それが一番」と何度もため息をついた。

今場所は横綱大の里と、大関安青錦が不在で始まり、３日目に横綱豊昇龍が、１３日目に大関琴桜が休場。霧島は１人大関として場所を引っ張り、優勝同点の１２勝３敗の成績を残した。

番付編成を担う審判部の浅香山部長（元大関魁皇）は、慎重な姿勢を示しつつ「来場所はレベルの高い優勝が求められる。（綱とりは）結果で変わってくる」と、名古屋場所が条件付きで綱とりとなることを示唆した。「１５日間けがなく終えられたことが大きい。休んでまた頑張りたい」と霧島。大関復帰場所の勢いをキープし、最高位へ望みをつないでみせる。