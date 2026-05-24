【3歳牝馬頂上決戦オークス・G1】歴史を刻んだ！今村聖奈騎手JRA女性騎手としてクラシック初騎乗V！ジュウリョクピエロが新たな樫の女王に！

5月24日（日）、東京競馬場・芝2400mを舞台に、3歳牝馬頂上決戦オークス・G1が行われた。

桜花賞馬スターアニス、フローラS勝ち馬ラフターラインズなど18頭が集結する中、今村聖奈騎手とジュウリョクピエロが歴史的快挙を成し遂げた。

今村騎手は東京芝2400m初挑戦、そしてJRA女性騎手として史上初のクラシック騎乗。

その初舞台で、史上初となるJRA女性騎手によるクラシック勝利、さらにJRA日本人女性騎手初のG1制覇という“初”尽くしの歴史的偉業を達成した。

また、管理する寺島良調教師にとってもこれがJRA・G1初制覇。

今村騎手との師弟コンビで、大舞台を制する結果となった。

今村騎手は「本当に夢を見ているみたいです。東京の2400mを乗ったことがないのを心配されていたと思いますが、彼女（ジュウリョクピエロ）のことを分かっているのは自分だと思って乗りました」と笑顔で偉業を振り返った。

ジュウリョクピエロは、2025年9月の阪神ダートでデビュー勝ち。

その後はダート重賞で結果を残せなかったが、2026年から芝路線へ転向すると1月の京都・1勝クラス、4月の忘れな草賞（L）を連勝。

芝転向後、3戦3勝でオークスを制した。

さらに、3歳馬で唯一凱旋門賞登録を行っている一頭として、今後の動向にも注目が集まる。

2着にはドリームコア、3着にはラフターラインズが入り、桜花賞馬として1番人気の支持を受けたスターアニスは12着だった。