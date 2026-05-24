＜速報＞桑木志帆がアルバトロスを達成 残り200yから4UTで
＜ブリヂストンレディス 最終日◇24日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞54ホール短縮競技となった国内女子ツアーは最終ラウンドが進行中。桑木志帆が2番パー5（491ヤード）でアルバトロスを達成した。
【写真】祝アルバトロス！ 桑木志帆が歓喜のバンザイ
左ラフからの2打目は残り200ヤード。4番ユーティリティでグリーン手前バンカーをギリギリ越えてラフに落ちると、カップに向かって転がり、そのままカップイン。入った瞬間、両手を上げて大きくバンザイ。同組選手らとハグを交わした。国内女子ツアーでは2015年「NEC軽井沢72ゴルフ」で達成した渡邉彩香以来、史上12人目（13回目）の快挙となった。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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