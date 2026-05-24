





【材料】（2人分）



イカ 1パイ

塩コショウ 少々

小麦粉 大さじ 1

<衣>

小麦粉 1/2カップ

片栗粉 大さじ 1/2

ベーキングパウダー 小さじ 2

水 適量

塩 少々

サラダ油 大さじ 1

レモン 1/4個

揚げ油 適量



【下準備】



1、イカは足を引き抜き、目の際でワタを切り落とす。足は長さを切り揃えて2本ずつに切る。胴は軟骨を抜き取って水洗いし、輪切りにして水気を拭き取る。塩コショウを振り、薄く小麦粉をからめる。







2、＜衣＞を合わせる。ボウルに小麦粉、片栗粉、ベーキングパウダーを混ぜ合わせ、水を少しずつ加えながら混ぜ合わせる。指に衣をつけ、落ちずに指をコーティングする位のかたさになったら、塩、サラダ油を加え、さらに混ぜ合わせて少し置いておく。



3、レモンは半分に切る。



4、揚げ油を170℃に予熱し始める。



【作り方】



1、イカは＜衣＞に通して170℃の揚げ油でサクッと揚げ、しっかり油をきる。







2、器に盛り、レモンを添える。







イカのふんわりサクッと揚げ【材料】（2人分）イカ 1パイ塩コショウ 少々小麦粉 大さじ 1<衣>小麦粉 1/2カップ片栗粉 大さじ 1/2ベーキングパウダー 小さじ 2水 適量塩 少々サラダ油 大さじ 1レモン 1/4個揚げ油 適量【下準備】1、イカは足を引き抜き、目の際でワタを切り落とす。足は長さを切り揃えて2本ずつに切る。胴は軟骨を抜き取って水洗いし、輪切りにして水気を拭き取る。塩コショウを振り、薄く小麦粉をからめる。2、＜衣＞を合わせる。ボウルに小麦粉、片栗粉、ベーキングパウダーを混ぜ合わせ、水を少しずつ加えながら混ぜ合わせる。指に衣をつけ、落ちずに指をコーティングする位のかたさになったら、塩、サラダ油を加え、さらに混ぜ合わせて少し置いておく。3、レモンは半分に切る。4、揚げ油を170℃に予熱し始める。【作り方】1、イカは＜衣＞に通して170℃の揚げ油でサクッと揚げ、しっかり油をきる。2、器に盛り、レモンを添える。

【No.2】レンコンの食感がアクセント！ジュワッと旨み凝縮「イカとレンコンの揚げ団子」







【材料】（2人分）



<タネ>

ロールイカ(冷凍) 3個

レンコン 200g

片栗粉 大さじ 4~5

塩 小さじ 1/2

卵 1個

揚げ油 適量

レタス 1/4個

レモン 1/4個

プチトマト 4個

マヨネーズ 適量

一味唐辛子 適量



【下準備】



1、ロールイカは解凍し、ひとくち大に切る。レンコンは皮をむいて分量外の酢水に5〜6分つけ、水気をきって半分はザク切りにし、残りは5mm角に切る。







2、揚げ油は160℃に予熱し始める。レタスはザックリ手でちぎって水に放ち、水気をきる。レモンは半分に切る。







【作り方】



1、フードプロセッサーにロールイカ、ザク切りのレンコン、その他の＜タネ＞の材料を入れ、ペースト状になるまでかくはんする。ボウルに取り出し、5mm角のレンコンを加えて混ぜ合わせる。







2、(1)をスプーンでひとくち大に丸め、揚げ油でゆっくりと薄いキツネ色になるまで揚げ、油をきる。







3、器にレタス、レモン、プチトマトと(2)を盛り合わせ、マヨネーズ、一味唐辛子を添える。







イカとレンコンの揚げ団子【材料】（2人分）<タネ>ロールイカ(冷凍) 3個レンコン 200g片栗粉 大さじ 4~5塩 小さじ 1/2卵 1個揚げ油 適量レタス 1/4個レモン 1/4個プチトマト 4個マヨネーズ 適量一味唐辛子 適量【下準備】1、ロールイカは解凍し、ひとくち大に切る。レンコンは皮をむいて分量外の酢水に5〜6分つけ、水気をきって半分はザク切りにし、残りは5mm角に切る。2、揚げ油は160℃に予熱し始める。レタスはザックリ手でちぎって水に放ち、水気をきる。レモンは半分に切る。【作り方】1、フードプロセッサーにロールイカ、ザク切りのレンコン、その他の＜タネ＞の材料を入れ、ペースト状になるまでかくはんする。ボウルに取り出し、5mm角のレンコンを加えて混ぜ合わせる。2、(1)をスプーンでひとくち大に丸め、揚げ油でゆっくりと薄いキツネ色になるまで揚げ、油をきる。3、器にレタス、レモン、プチトマトと(2)を盛り合わせ、マヨネーズ、一味唐辛子を添える。

【No.3】とろ〜りやわらか！コク旨ご飯がすすむ「イカジャガ」







【材料】（2人分）



イカ 1~2ハイ

ジャガイモ 2個

玉ネギ 1/2個

だし汁 300ml

<調味料>

酒 大さじ 1

みりん 大さじ 1

砂糖 大さじ 1

しょうゆ 大さじ 2

バター 10g



【下準備】



1、イカは胴と足がくっついている所を指で引っ張ってはずし、足を持って胴から引き抜く。胴は水洗いして軟骨を抜き取り、幅1cmの輪切りにする。







2、足は目の際で切り落としてくちばしを取り、足先を切り揃える。吸盤は包丁でこそげ落とし、2本ずつに切り分ける。







3、ジャガイモは皮をむき、4〜6等分程度の大き目のひとくち大に切る。玉ネギは8等分のくし切りにする。







【作り方】



1、鍋にだし汁、＜調味料＞の材料を入れ、中火にかける。煮たったらイカを加え、1〜2分煮る。イカの色が変わり始めたらいったん取り出す。







2、(1)にジャガイモ、玉ネギを加え、蓋をしてジャガイモが柔らかくなるまで15分程煮る。水分が減ってきたら弱火にする。



竹串がスッと通ればOKです。水分がなくなれば、水を足してください。







3、イカを戻し入れ、温まったらバターを加えてひと混ぜし、器に盛る。







イカジャガ【材料】（2人分）イカ 1~2ハイジャガイモ 2個玉ネギ 1/2個だし汁 300ml<調味料>酒 大さじ 1みりん 大さじ 1砂糖 大さじ 1しょうゆ 大さじ 2バター 10g【下準備】1、イカは胴と足がくっついている所を指で引っ張ってはずし、足を持って胴から引き抜く。胴は水洗いして軟骨を抜き取り、幅1cmの輪切りにする。2、足は目の際で切り落としてくちばしを取り、足先を切り揃える。吸盤は包丁でこそげ落とし、2本ずつに切り分ける。3、ジャガイモは皮をむき、4〜6等分程度の大き目のひとくち大に切る。玉ネギは8等分のくし切りにする。【作り方】1、鍋にだし汁、＜調味料＞の材料を入れ、中火にかける。煮たったらイカを加え、1〜2分煮る。イカの色が変わり始めたらいったん取り出す。2、(1)にジャガイモ、玉ネギを加え、蓋をしてジャガイモが柔らかくなるまで15分程煮る。水分が減ってきたら弱火にする。竹串がスッと通ればOKです。水分がなくなれば、水を足してください。3、イカを戻し入れ、温まったらバターを加えてひと混ぜし、器に盛る。

初夏になると鮮度抜群のイカが出回り、海鮮好きにはたまらない季節がやってきます。ジュワッと揚げたてのイカリング、とろ〜りやわらかな煮物まで、イカの魅力を存分に味わえる絶品レシピを3つピックアップしてご紹介します！■【人気レシピNo.1】サクッ＆ふんわり衣がたまらない！絶品「イカのふんわりサクッと揚げ」初夏のイカ料理といえば、サクッと揚げたてのイカリングは外せません。ベーキングパウダーを混ぜ込んだ衣は、サクッと軽くてふんわりとした口当たりがたまらないおいしさ！プリッとジューシーなイカの旨みが衣の中からあふれ出し、キュッと絞ったレモンの爽やかさが初夏らしさを引き立てます。20分でできる手軽さで、おつまみにも食卓のメインにも大活躍。子どもから大人まで大満足できる一皿です！■【2位以降も絶品ぞろい】レンコンの食感が楽しい揚げ団子＆ほっこり煮物キツネ色にカリッと揚げたイカ団子に、レンコンのシャキシャキ食感がアクセント！フードプロセッサーで簡単に作れるので、忙しい日にも頼れる一品です。ジュワッとあふれるイカの旨みに、レモンを絞れば爽やかさもプラス。おつまみにもおかずにも大活躍の人気メニューです。コク旨な煮汁をたっぷり含んだイカジャガは、ほっこり優しい味わいで食卓に欠かせない主菜です。バターで仕上げる隠し味がイカ本来の旨みを引き立て、ジャガイモにじんわりしみ込んだ煮汁とともにご飯が止まらなくなること間違いなし！■シーン別に楽しむ初夏のイカ料理まとめ今回ご紹介した3つのレシピは、シーンによって使い分けるのがおすすめです。お酒のおともやパーティーには、サクッと揚げたて熱々のイカのふんわりサクッと揚げで盛り上がりを。家族みんなで楽しむおやつやおつまみタイムには、ジュワッとしたイカとレンコンの揚げ団子が大活躍。日々の食卓を豊かにしたい日には、とろ〜りやわらかなイカジャガでほっこり満足感を。初夏のイカは旨みが凝縮されていて、どんな調理法でもおいしさが際立ちます。ぜひお気に入りのレシピを見つけて、今しか味わえない旬のイカ料理をたっぷり楽しんでください！(E・レシピ編集部)