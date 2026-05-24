熾烈残留争いは浅野マジョルカ＆ジローナがオビエドとともに降格…セルタがEL、ヘタフェがECL出場権確保！ ラ・リーガ最終節まとめ
ラ・リーガ最終節（第38節）の9試合が23日に各地で一斉開催で行われた。
ラ・リーガは第37節終了時点で、すでにバルセロナの優勝が決定。来シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）出場権争いも2位レアル・マドリード、3位ビジャレアル、4位アトレティコ・マドリード、5位ベティスがCL出場権を確保。
さらに、ヨーロッパリーグ（EL）出場権争いもコパ・デル・レイ王者のレアル・ソシエダと6位セルタと7位ヘタフェを中心とするEL出場権争いと、UEFAカンファレンスリーグ（ECL）出場権争い。最下位のオビエドの降格が決定しているなか、残り2枠を巡る熾烈な残留争いに大きな注目が集まった。
ELとECL出場権争いはセルタがセビージャ、ヘタフェがオサスナにそれぞれ1−0で勝利した結果、セルタがEL出場権を、ヘタフェがECL出場権を確保している。
勝ち点が同じ場合は、「当該チーム間の勝ち点」→「当該チーム間の得失点差」→「全試合の得失点差」という順位決定方式によって複雑となった残留争いではFW浅野拓磨が所属する18位マジョルカと19位ジローナが降格となった。
浅野が先発出場し、61分までプレーしたマジョルカは最下位のオビエドに3−0の快勝を収めてレバンテとオサスナと同じ勝ち点42で並んだが、前述のレギュレーションで無念の降格に。
ジローナは勝利で自力での残留を確定できる状況だったが、同じく残留を争っていたエルチェと1−1のドローに終わり、こちらも降格に。
その他の試合では王者バルセロナが逆転でのECL出場権にわずかな可能性を残していたバレンシアと対戦し、敵地で1−3の逆転負けを喫した。なお、今季限りでの退団が決定しているロベルト・レヴァンドフスキは1ゴールを記録し、バルセロナでのラストゲームで通算120点目を挙げている。
日本代表MF久保建英の在籍するレアル・ソシエダは敵地でエスパニョールと対戦し、1−1のドロー。リーグ8戦未勝利で今季を終えている。久保はベンチ入りも出場機会はなかった。
なお、すでに順位が確定しており、他クラブの結果に影響がないビジャレアルとアトレティコ・マドリードの一戦は唯一24日開催となる。
23日開催となった今節の試合結果及び、暫定順位表は以下の通り。
■試合結果
▽5／23（土）
アラベス 1−2 ラージョ
ベティス 2−1 レバンテ
セルタ 1−0 セビージャ
エスパニョール 1−1 レアル・ソシエダ
ヘタフェ 1−0 オサスナ
マジョルカ 3−0 オビエド
レアル・マドリード 4−2 アスレティック・ビルバオ
バレンシア 3−1 バルセロナ
ジローナ 1−1 エルチェ
▽5／24（日）
ビジャレアル vs アトレティコ・マドリード
■順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
勝ち点が同じ場合は、当該チーム間の勝ち点が優先
1位 バルセロナ（94／＋59）
2位 レアル・マドリード（86／＋42）
3位 ビジャレアル（69／＋22）※1試合未消化
4位 アトレティコ・マドリード（69／＋22）※1試合未消化
5位 ベティス（60／＋11）
───────CL出場圏───────
6位 セルタ（54／＋5）
───────EL出場圏───────
7位 ヘタフェ（51／−6）
───────ECL出場圏───────
8位 ラージョ（50／−3）
9位 バレンシア（49／−9）
10位 レアル・ソシエダ（46／−2）
11位 エスパニョール（46／−12）
12位 アスレティック・ビルバオ（45／−15）
13位 セビージャ（43／−14）
14位 アラベス（43／−12）
15位 エルチェ（43／−8）
16位 レバンテ（42／−14）
17位 オサスナ（42／−6）
───────自動降格圏───────
18位 マジョルカ（42／−10）
19位 ジローナ（41／−16）
20位 オビエド（29／−34）
ラ・リーガは第37節終了時点で、すでにバルセロナの優勝が決定。来シーズンのチャンピオンズリーグ（CL）出場権争いも2位レアル・マドリード、3位ビジャレアル、4位アトレティコ・マドリード、5位ベティスがCL出場権を確保。
さらに、ヨーロッパリーグ（EL）出場権争いもコパ・デル・レイ王者のレアル・ソシエダと6位セルタと7位ヘタフェを中心とするEL出場権争いと、UEFAカンファレンスリーグ（ECL）出場権争い。最下位のオビエドの降格が決定しているなか、残り2枠を巡る熾烈な残留争いに大きな注目が集まった。
勝ち点が同じ場合は、「当該チーム間の勝ち点」→「当該チーム間の得失点差」→「全試合の得失点差」という順位決定方式によって複雑となった残留争いではFW浅野拓磨が所属する18位マジョルカと19位ジローナが降格となった。
浅野が先発出場し、61分までプレーしたマジョルカは最下位のオビエドに3−0の快勝を収めてレバンテとオサスナと同じ勝ち点42で並んだが、前述のレギュレーションで無念の降格に。
ジローナは勝利で自力での残留を確定できる状況だったが、同じく残留を争っていたエルチェと1−1のドローに終わり、こちらも降格に。
その他の試合では王者バルセロナが逆転でのECL出場権にわずかな可能性を残していたバレンシアと対戦し、敵地で1−3の逆転負けを喫した。なお、今季限りでの退団が決定しているロベルト・レヴァンドフスキは1ゴールを記録し、バルセロナでのラストゲームで通算120点目を挙げている。
日本代表MF久保建英の在籍するレアル・ソシエダは敵地でエスパニョールと対戦し、1−1のドロー。リーグ8戦未勝利で今季を終えている。久保はベンチ入りも出場機会はなかった。
なお、すでに順位が確定しており、他クラブの結果に影響がないビジャレアルとアトレティコ・マドリードの一戦は唯一24日開催となる。
23日開催となった今節の試合結果及び、暫定順位表は以下の通り。
■試合結果
▽5／23（土）
アラベス 1−2 ラージョ
ベティス 2−1 レバンテ
セルタ 1−0 セビージャ
エスパニョール 1−1 レアル・ソシエダ
ヘタフェ 1−0 オサスナ
マジョルカ 3−0 オビエド
レアル・マドリード 4−2 アスレティック・ビルバオ
バレンシア 3−1 バルセロナ
ジローナ 1−1 エルチェ
▽5／24（日）
ビジャレアル vs アトレティコ・マドリード
■順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
勝ち点が同じ場合は、当該チーム間の勝ち点が優先
1位 バルセロナ（94／＋59）
2位 レアル・マドリード（86／＋42）
3位 ビジャレアル（69／＋22）※1試合未消化
4位 アトレティコ・マドリード（69／＋22）※1試合未消化
5位 ベティス（60／＋11）
───────CL出場圏───────
6位 セルタ（54／＋5）
───────EL出場圏───────
7位 ヘタフェ（51／−6）
───────ECL出場圏───────
8位 ラージョ（50／−3）
9位 バレンシア（49／−9）
10位 レアル・ソシエダ（46／−2）
11位 エスパニョール（46／−12）
12位 アスレティック・ビルバオ（45／−15）
13位 セビージャ（43／−14）
14位 アラベス（43／−12）
15位 エルチェ（43／−8）
16位 レバンテ（42／−14）
17位 オサスナ（42／−6）
───────自動降格圏───────
18位 マジョルカ（42／−10）
19位 ジローナ（41／−16）
20位 オビエド（29／−34）