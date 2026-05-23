◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―３阪神（２３日・東京ドーム）

阪神のドラフト１位・立石正広内野手が、先制２点打でチームに勝利をもたらした。０―０の５回２死二、三塁からウィットリーの直球を中前にはじき返した。「追い込まれていましたが、食らいついてコンパクトにスイングすることを心掛けました」。３回にはチーム初安打となる左前打を放った。２戦連続のマルチ安打で、デビューから４戦連続安打は球団１０年ぶりだ。

先発・村上頌樹投手は、３安打無四球の完封で巨人打線を制圧した。初回先頭・浅野の放った遊撃後方の飛球を木浪、高寺、立石が“お見合い”して捕球できず。完璧に打ち取った当たりだったが、中前への二塁打に。不運な立ち上がりだったが、それ以降は直球を軸に凡打の山を築いた。

４月３日の広島戦（マツダ）で今季初勝利を飾って以降、約１か月半も白星から遠ざかったこともあった。前回登板の１６日・広島戦（甲子園）の２勝目から連勝となった。

チームは今季最長の４連勝で、貯金も今季最多の１０に増やした