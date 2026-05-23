6月10日（水）25時09分〜 日本テレビ（関東ローカル）にて放送開始（TVer、日テレ無料(TADA)では地上波番組放送後より見逃し配信を実施） 指原莉乃プロデュースのアイドルグループ ≠ME主演の連続ドラマ「ヤンキー激戦区の四天王がアイドルグループに転生したら？」。

本日、メインビジュアル解禁＆予告映像を公開！野口衣織（＝LOVE）、大場花菜（＝LOVE）らの出演も決定！

予告映像：https://youtu.be/66rmzmdPRl8

本作は人気脚本家・オークラによるオリジナル脚本ドラマ。喧嘩しか知らなかった4人のヤンキーがアイドルに転生し、未知の世界でぶつかり合いながら、芸能界の悪意に殴り込み頂点を目指していく下剋上の物語。

メインビジュアルで睨みを利かせているのは、主演を務める≠MEが演じる3組のアイドルグループ。前列を陣取るのは、かつてヤンキー激戦区として名を轟かせた「聖零伍（ステレゴ）地区」の伝説のスケバン「恋爆四姫（れんばくしき）」が転生したアイドルグループ「きゅん爆♡FOUR PRINCESS」（冨田菜々風・櫻井もも・鈴木瞳美・蟹沢萌子）。後ろには「きゅん爆♡FOUR PRINCESS」としのぎを削る、アイドル業界最大手事務所「G-ZONE」所属の新人グループ「Gleam Story」（谷崎早耶・本田珠由記・落合希来里・尾木波菜）と「Cry×Pan」（永田詩央里・河口夏音・川中子奈月心）の2グループが立ち並ぶ。

今回新たに出演を発表したキャストが担うのは、物語のカギを握る重要な人物たち。アイドル業界最大手事務所「G-ZONE」所属のトップグループ「Aurora5」のセンター・一ノ瀬星羅を野口、メンバー・九条リオを大場が演じ、「G-ZONE」のマネージャー・如月誠を味方良介が、社長の黒江をのせりんが演じる。

【キャスト】

■恋爆四姫／きゅん爆♡FOUR PRINCESS

青山りゅな：冨田菜々風（≠ME）

虎白みお：櫻井もも（≠ME）

朱鳥ここな：鈴木瞳美（≠ME）

玄野ねね：蟹沢萌子（≠ME）

■Gleam Story 谷崎早耶（≠ME）・ 本田珠由記（≠ME）・ 落合希来里（≠ME）・ 尾木波菜（≠ME）

■Cry×Pan 永田詩央里（≠ME）・ 河口夏音（≠ME）・ 川中子奈月心（≠ME）

■Aurora5

一ノ瀬星羅：野口衣織（＝LOVE）

九条リオ：大場花菜（＝LOVE）

■G-ZONE

マネージャー 如月誠：味方良介

社長 黒江：のせりん

■豆田アイドルプロダクション

きゅん爆マネージャー 豆田潤：塚地武雅（ドランクドラゴン）

【イントロダクション】

かつてヤンキー激戦区として名を轟かせた「聖零伍（ステレゴ）地区」。

そこには「恋爆四姫」と呼ばれる4人の伝説のスケバンがいた。

青山りゅな・虎白みお・朱鳥ここな・玄野ねね

だが、彼女らはある日、何者かによって命を狙われる。

意識を失った4人が目を覚ますと、芸能界の片隅でくすぶる三流アイドルグループ「きゅん爆♡FOUR PRINCESS」のメンバーとして転生していた。

この物語は…

喧嘩しか知らなかった4人のヤンキーがアイドルに転生し、未知の世界でぶつかり合いながら、芸能界の悪意に殴り込む、下剋上の物語である。

【番組情報】

2026年6月10日（水）25時09分〜スタート （全10回）

日本テレビにて放送 ※関東ローカル

TVer、日テレTADAにて地上波番組放送後より見逃し配信（番組放送終了後 次話放送まで視聴可能）

Huluにて地上波番組放送後より配信（毎週水曜番組放送後 新エピソード公開）

番組公式サイト：https://www.ntv.co.jp/yanten/

番組公式X：@yanten_ntv

番組公式Instagram：@yanten_ntv

番組公式TikTok：@yanten_ntv

番組公式ハッシュタグ：#ヤン転

【スタッフ】

脚本：

オークラ

今井太郎

谷口マサヒト

林田洋平（ザ・マミィ）

石井夏実

監督：

住田崇

中村圭良

音楽：

中野雄太

プロデュース：

植野浩之

プロデューサー：

中島裕一朗 森田美桜 箱森菜々花

制作：

島田総一郎

制作協力：

AOI Pro.

製作著作：

日本テレビ