盛岡『クラムボン』は深煎りコーヒーが主役。自家製プリンとの相性に、コーヒー好きがうなる理由

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、岩手・盛岡の喫茶店『クラムボン』です。

宮沢賢治が描いた幻想世界へと誘う深煎りコーヒー

深煎りを中心に約15種ほどの豆を用意し、現店主の父が編み出したという独自の淹れ方でコーヒーを提供。どれもコクがありながらすっきりとした味わいで、自家製プリンとの相性がたまらない。店先の焙煎機から匂い立つ香りに魅了される。

くるみプリン350円（＋コーヒーとの「プリンセット」は900円）、コロンビアカウカマンダリーナクレモッサ700円

『クラムボン』（手前から）くるみプリン 350円（＋コーヒーとの「プリンセット」は900円）、コロンビア カウカ マンダリーナ クレモッサ 700円 コク深いタイプのコーヒーが充実。くるみ味の自家製プリンと相性抜群！

『クラムボン』焙煎機と販売コーナー、客席がコンパクトにまとまる

盛岡『クラムボン』

［店名］『クラムボン』

［住所］岩手県盛岡市紺屋町5-33

［電話］019-651-7207

［営業時間］11時〜16時（豆の販売は10時〜17時）

［休日］日・水・木

［交通］JR山田線上盛岡駅から徒歩19分、岩手県交通ほか主要バス「県庁市役所前」から徒歩5分

撮影／浅沼ノア、取材／渡辺高

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

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※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『クラムボン』の「コロンビア カウカ マンダリーナ クレモッサ」がコレ！コク深いタイプのコーヒーに満足（10枚）