「マジでグロ過ぎる」声優アイドルユニット、撮影可能タイム中止へ。「モラルに反した投稿に無断転用される」
声優アイドルユニット・i☆Ris公式X（旧Twitter）は5月21日、投稿を更新。現在開催中のライブツアーの撮影可能タイムを中止すると告知しました。
【投稿】撮影可能タイムの中止を発表
この発表に対し、マナーを守って楽しんでいたファンからは「せっかくメンバーさんやスタッフさんたちがファンのために許可してたのを、なんでそういうことするかな。理解できない」「一部のバカのせいで中止になったんか、ちゃんとしてたファンはショックと遺憾やろうな」といった憤りの声が続出。
一方で、「撮影タイム中止は残念だけど、iRisを守るための迅速な対応に感謝です」「撮影が中止になったことより撮影中止しないといけないほど傷ついたメンバーがいることがいちばん悲しい」と、グループを思いやる温かいコメントも多く寄せられています。
コメントでは「みゆたんが謝る必要全くないです」「メンバーやスタッフさん達は何も悪くないですから！」「みゆたんの尊厳を守ってくれる運営で安心しました！」といった声が集まったほか、「正直あの切り取り方は悪質すぎる」「これで本人が謝ってるのマジでグロ過ぎる ただただオタクが死ぬほどキモかっただけなのに……」と、問題となったと思われる投稿への批判も広がっています。
(文:五六七 八千代)
【投稿】撮影可能タイムの中止を発表
「理解できない」同アカウントは「重要なお知らせ」と題し、「撮影可能タイムにてファンの方が撮影された写真が、モラルに反した投稿に無断転用される事案が発生しました」と説明しました。その上で、「大変遺憾ではございますが、現在開催中のツアーの撮影可能タイムは中止とさせていただきます」と、メンバーの尊厳と安全を守るため、苦渋の決断を下したことを明かしています。
一方で、「撮影タイム中止は残念だけど、iRisを守るための迅速な対応に感謝です」「撮影が中止になったことより撮影中止しないといけないほど傷ついたメンバーがいることがいちばん悲しい」と、グループを思いやる温かいコメントも多く寄せられています。
「あの切り取り方は悪質」この事態を受け、メンバーの久保田未夢さんは自身のXで公式投稿を引用。「楽しみにしてた皆さん、ごめんなさい。ご一読ください」と、ファンへ向けて謝罪の言葉をつづりました。
コメントでは「みゆたんが謝る必要全くないです」「メンバーやスタッフさん達は何も悪くないですから！」「みゆたんの尊厳を守ってくれる運営で安心しました！」といった声が集まったほか、「正直あの切り取り方は悪質すぎる」「これで本人が謝ってるのマジでグロ過ぎる ただただオタクが死ぬほどキモかっただけなのに……」と、問題となったと思われる投稿への批判も広がっています。
(文:五六七 八千代)