寝ても疲れが抜けない…。疲れにくい人がやっている３つの習慣
「ちゃんと寝ているのに疲れが抜けない」「休んだはずなのに、朝からだるい」といった感覚が続いていませんか？年齢を重ねると、“無理した翌日に戻る”というより、“疲れを持ち越しやすい状態”になりやすいもの。一方で、特別ストイックではないのに、疲れを溜め込みにくい人もいるでしょう。その差は“回復しやすい流れ”をつくれているかどうかにあります。
“長時間同じ姿勢”を続けない
疲れにくい人は、座りっぱなし・立ちっぱなしを長く続けません。例えば、１時間に１度立つ、肩を回す、少し歩く。こうした小さな動きをこまめに入れています。
“寝る直前まで”情報を入れ続けない
意外と差が出るのが、夜の過ごし方。疲れにくい人は、寝る直前までスマホや動画を見続けないようにしています。強い光や情報を長く見続けると、体は休んでいても、頭が切り替わりにくくなるからです。
例えば、寝る前に照明を少し暗くする、音楽を流す、スマホを見る時間を短くする。こうした小さな切り替えだけでも回復の仕方は変わっていきます。
“疲れたまま”頑張り続けない
疲れにくい人は、“まだ大丈夫”を続けすぎません。「今日は早めに寝る」「予定を詰め込みすぎない」など、小さく調整しています。
逆に、疲れた状態を放置するほど、余計に回復しにくくなるもの。“限界まで頑張らない”ことも疲れを溜めないための１つの方法です。
動かない時間を減らすこと、夜の過ごし方を整えること、疲れを持ち越さないこと。これらの積み重ねによって“回復しやすい流れ”を作っていけます。まずは“疲れを溜め込みにくい整え方”を意識すること。それが、大人世代の疲れにくさにつながるのかもしれません。 ※画像は生成AIで作成しています
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