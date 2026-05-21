21日（木）、2026バレーボール女子日本代表紅白試合 ミズノマッチ千葉大会が千葉ポートアリーナで行われた。

5月から始動している2026年度の女子日本代表。6月に開幕するネーションズリーグを前に、計2試合の紅白戦を有観客で実施。18日（月）にも実施していた。

チームREDとWHITEに分けられ、REDは栄絵里香、関菜々巳、塩出仁美、鴫原ひなた、和田由紀子、川添美優、廣田あい、佐藤彩夏、秋本美空、島村春世、甲萌香、宮部藍梨、荒木彩花、小島満菜美、岩澤実育という面々。WHITEには中川つかさ、花岡千聡、石川真佑、佐藤淑乃、宮部愛芽世、北窓絢音、バルデスメリーサ、山口真季、山田二千華、井上未唯奈、福留慧美、西崎愛菜が名を連ねた。なお、18日の紅白戦に出場していた馬場柚希と大森咲愛はこの試合には出場しない。

REDは栄、宮部藍、鴫原、廣田、秋本、甲、岩澤をスタメンに起用。WHITEは中川、山口、宮部愛、北窓、井上、バルデス、福留を起用し、石川や佐藤ら18日の試合で最初の1、2セットに起用されたメンバーからは大きく入れ替えた。

第1セット、練習生として代表に帯同しているバルデスの活躍もあり20-25でWHITEが先取する。

両チームともセッターとリベロのみ入れ替えた第2セット、このセットもバルデスがサーブにブロックにと躍動。第1セットからは宮部愛とポジションを入れ替えたが、両者とも期待に応える活躍を披露し、22-25でWHITEが連取した。

結果にかかわらず4セットマッチで行われるこの試合、第3セット目以降は両チームBLUEのユニフォームを着用し、そこまで出場していなかった主力選手たちが両チームで起用される。キャプテン石川が2連続サービスエースを奪うなど見せ場を作ると、スパイクでも実力を見せつけ、21-25でこのセットもWHITEが奪う。

最後の第4セットも、ここまで3セットを連取しているWHITEが優勢に進める。REDも和田や荒木の得点でWHITEに迫りデュースへと突入するが、最後は24-26でWHITEがセットを奪取。結果はセットカウント0-4というスコアに終わった。

女子日本代表は今後、6月に開幕するネーションズリーグへと参加。3日（水）に女子フランス代表との初戦を迎える。

⬛︎試合結果

RED 0-4 WHITE

第1セット 20-25

第2セット 22-25

第3セット 21-25

第4セット 24-26