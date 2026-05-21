【漢字クイズ】「土庫」はなんて読む？簡単な漢字なのに正解しにくい！

地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

「土庫」はなんて読む？

「土庫」という漢字を見たことはありますか？ ヒントは、奈良県にある地名です。 いったい、「土庫」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「どんご」でした！ 土庫は、奈良県大和高田市に位置している地名です。 そんな土庫のある大和高田市は奈良県北西部にあり、大阪市内からのアクセスも良好な街です。 春の見どころは、高田川畔の春の高田千本桜で、約2.5キロにわたって桜の景色が続いているのだそう。 さらに毎年夏には「奥田の蓮取り」では、朝日に照らされた一面の蓮の花が広がり、思わず写真を撮りたくなるような幻想的な景色が楽しめますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ ※解答は複数ある場合があります。 《参考文献》 ・『地名辞典』

・『伊佐須美神社公式サイト』

ライター Ray WEB編集部