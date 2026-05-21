ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」は次週、半年に一度の「みんなの説ＳＰ」を放送すると２０日の放送回で予告。４年前の逆バージョンが予告され、一部ネットが沸いた。

次週は視聴者からの説を実証する「みんなの説ＳＰ」を放送予定。予告映像では「縞ハイネック細身ハゲがテレビ局にいたらひょうろくだと思って声かけちゃう説」が紹介されていた。

この「縞ハイネック細身ハゲ」は、実はバイきんぐ小峠英二だった…という落ちで、騙される人の中には、ひょうろくがお世話になっているさらば青春の光・森田哲矢も。果たして小峠だと気付くのか…？

この企画は２２年１１月の放送の「みんなの説」で「青ライダース細身ハゲがテレビ局にいたら小峠だと思って挨拶しちゃう説」の逆バージョン。この時はひょうろくが青ライダースを着用し、テレビ局で立っていたが、ダイアン津田、錦鯉渡辺が思わずニセ小峠にあいさつ。小峠と同じ事務所の渡辺は「完全に小峠英二だと思った。ハゲてるだけで小峠英二さんだと思ってすいませんという思いがすごく強かった」と反省していた。

果たして今回は、小峠をひょうろくだと思うのか…。

ネットでも「以前の逆でひょうろく役を小峠がやるのか」「ひょうろくと小峠。こんな逆転劇があるんだな」「ひょうろくも売れたなあ」「今やひょうろくと小峠が逆になっているの感慨深い」などの反響を呼んでいた。