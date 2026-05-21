西本圭吾がオフィシャルファンクラブを開設「移籍を経験してファンの方々との繋がりをより考えるように」

株式会社日テレWandsは18日（月）、西本圭吾（27）がのオフィシャルファンクラブサイト「KEIGO NISHIMOTO OFFICIAL FAN CLUB」を開設したことを発表した。

SVリーグ男子の広島サンダーズに所属し、男子日本代表メンバーにも名を連ねている西本。189cmとミドルブロッカーとしては小柄ながら持ち前の跳躍力でブロックを量産するほか、その明るいキャラクターでも人気を誇る。

ファンクラブのプランは月額880円（税込）のSTANDARDプランと、月額3,300円（税込）のVIPプランの2種類。どちらのプランにも会員番号付きデジタル会員証や、誕生日メッセージ、ブログ、ライブ配信、ムービーといった特典が付く。さらに、VIPプランにはギャラリーや1on1マイトーク、リクエストムービー、私物プレゼント抽選の特典が付いてくる。

なお、22日（金）20:30に早速ライブ配信が行われる。

ファンクラブ開設にあわせ、西本もメッセージを送っている。

「いつも応援ありがとうございます、西本圭吾です！この度、公式ファンクラブを開設することになりました！移籍を経験してファンの方々との繋がりをより考えるようになり改めて沢山の方々に自分は応援されていると感じました。なので応援してくださる方々やこれから応援してくださる方々へ試合の裏側やプライベートな一面など、ここでしか見られない特別なコンテンツをたくさんお届けしてより一層皆さんに楽しんでいただきたいと思いました。皆さんと一緒にこのファンクラブをより良いものにしていきたいと考えています！ぜひチェックしてください！」