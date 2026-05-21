AKASAKI、1stアルバム『last YOUNG』収録の新曲「離さないでいて」タイアップCM『みんなで作るＪリーグのある日常』放送開始
AKASAKIが、新曲「離さないでいて」が起用されている『みんなで作るＪリーグのある日常』のCMが本日放送スタートしたことをアナウンスした。
「離さないでいて」は、2025年12月18日に神奈川・KT Zepp Yokohamaで開催された＜AKASAKI 1st ASIA TOUR「KONNICHIWA」＞ツアーファイナルのアンコールにて、「ファンの皆を想って作った曲です」というMCとともに弾き語りで披露された、AKASAKIにとっても、ファンにとっても特別な未発表曲の1つだという。
今回、CMを通してバンドアレンジver.の音源が解禁され、サッカーの爽やかで熱い熱気にピッタリの青春ロックサウンドが聴けるとのこと。DAZNのＪリーグ中継内のハーフタイムと試合終了後に、5月22日〜6月7日まで放映される予定で、その他Ｊリーグ公式YouTubeチャンネルなどでも放映される。なお本楽曲は、7月15日に発売する1stアルバム『last YOUNG』に収録される。
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◾️AKASAKI コメント
「離さないでいて」は、僕がはじめてファンを想って作った大切な楽曲です。
これからも、より多くの人に応援されるアーティストになれるように、たくさん曲を作っていきます。
ライブで一緒にこの曲を歌いましょう！
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また、アルバムの新曲10曲の中から第一弾先行シングル「美人局」を配信し、5月20日にMVが公開された。本楽曲は、夜を感じさせるオシャレな4つ打ちビートに、低くてけだるい歌声が重なり、どこか和の要素が感じられる令和歌謡サウンドになっているという。
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◾️AKASAKI コメント
誘惑する女性に翻弄される男性の物語です。
初期のAKASAKI感思い出して作りました。
MVのロケーションやダンスの世界観も楽曲にマッチしているので、
ぜひ、たくさん観て楽しんで下さい！
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◾️インディーズ1stアルバム『last YOUNG』
2026年7月15日（水）リリース
CD予約＆配信：https://lnk.to/lastyoung
アルバム特設ページ：https://akasaki.red/feature/Indies_1st_album_last_young
〈初回限定盤 Leap Tape #1〉
UPCH-29508 4988031883969
\8,500（税込）
〈通常盤〉
UPCH-20721/2 4988031883976
\3,500（税込）
▼各形態仕様
・初回限定盤 Leap Tape #1：2CD+Blu-ray+3GOODS（1〜3）
CD Booklet：32ページ
Blu-ray：1st ASIA TOUR「KONNICHIWA」Tour Final at KT Zepp Yokohama
1.オリジナルスカーフ（Scarf #1 “last YOUNG”）
2.テープ型キーホルダー（Tape Charm #1 “last YOUNG”）
3.本人直筆イラスト&サイン入りレター（Art Letter #1 “last YOUNG”）
封入特典：プレミアムライブ・応募抽選シリアルコード2枚（詳細後日発表）
▼通常盤：2CD
CD Booklet：28ページ
封入特典：プレミアムライブ・応募抽選シリアルコード1枚（詳細後日発表）
《Disc 1》
1.美人局
2.シャケナベイベー
3.離さないでいて
4.気分
5.連れてって
6.初志貫徹
7.置いてかない
8.Texas Rendezvous
9.四季回生 Rock ver.
10.歌ってごめん
11.fade
12.アクション
13.蝶ロジック
14.懐メロを抱えて
15.前々晩
《Disc 2》
1.弾きこもり
2.Bunny Girl
3.徘徊
4.夏実
5.爆速論理ness
6.ルーツ
7.今夜は君と
8.とろい
9.プレデター
10.全身前礼
11.Kiss Kiss Kiss
12.TOGE
13.薔薇と散る
14.波まかせ
15.あどけ泣く
▼初回限定盤 Leap Tape #1 Blu-ray （全22曲）
AKASAKI - 1st ASIA TOUR「KONNICHIWA」2025
Tour Final at KT Zepp Yokohama
2025.12.18
1. 徘徊
2. 弾きこもり
3. ルーツ
4. Kiss Kiss Kiss
5. 今夜は君と
6. 懐メロを抱えて
7. 波まかせ
8. 薔薇と散る
9. プレデター
10. TOGE
11. 全身前礼
12. Texas Rendezvous
13. 歌ってごめん
14. とろい
15. あどけ泣く
16. 四季回生 Rock ver.
17. 気分
18. Bunny Girl
19. 夏実
En-1. 連れてって
En-2. 離さないでいて
En-3. 爆速論理ness
▼チェーン別特典
・タワーレコード：ポストカード
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：スマホサイズステッカー
・セブンネット：アクリルカラビナ型
・その他・一般店：B2告知ポスター
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