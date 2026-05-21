2026年7月1日から9月14日の期間、ディズニーアンバサダーホテルでは夏の新たなイベント「トロピカルサマーフェスティバル」を開催☆

期間中は南国ムードに包まれた館内の装飾や屋外プールが楽しめて、さらに特別なメニューやドリンクなども登場し、家族みんなで夏を満喫できます。

今回は、2026年7月1日よりディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」で提供されるスペシャルメニューを紹介していきます！

ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルメニュー

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提供期間：2026年7月1日〜2026年8月31日

販売店舗：ディズニーアンバサダーホテル「エンパイア・グリル」

ディズニーアンバサダーホテルでは2026年7月1日より、夏の新たなイベント「トロピカルサマーフェスティバル」を開催。

ディズニーアンバサダーホテル内のすべてのレストランで、夏にぴったりなスペシャルメニューも登場します☆

レストラン「エンパイア・グリル」でも、「トロピカルサマーフェスティバル」のスペシャルメニューやスペシャルドリンクが提供されます。

“トロピカルサマーフェスティバル”エンパイア・グリル・ランチ

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価格：7,200円

提供時間帯：ランチ

アミューズ・ブーシュ・ライチーとアセロラのスウィッチェルアペタイザー・トリュフ香る季節野菜のテリーヌ シュリンプと青パパイヤのサラダ グリーンカリーディップスープ・トウモロコシの冷製スープ ココナッツムースとパイナップルのスパイシーマリネメインメインをひとつお選びください・イサキのグリル・丹波黒どりのグリル・国産ポークのグリル・国産牛サーロインのグリル（別途2,500円）デザート・オレンジとマンゴーのムース ベルガモットソルベとともに

・ご利用時間は120分となります。

・こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます。

・オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。

・デザインはメニューごとに異なります。

ランチの時間帯に提供される、“トロピカルサマーフェスティバル”エンパイア・グリル・ランチ。

アミューズ・ブーシュやアペタイザー、スープ、メイン、デザートのコースで楽しめます。

そしてメインは、「イサキのグリル」、「丹波黒どりのグリル」、「国産ポークのグリル」、別途追加料金で「国産牛サーロインのグリル」の4種類のグリル料理の中からお好みで選ぶことが可能！

デザートプレート「オレンジとマンゴーのムース ベルガモットソルベとともに」は、彩りも爽やかでさっぱりといただけます。

プレートには「ミニーマウス」のデコレーションも☆

また、“トロピカルサマーフェスティバル”エンパイア・グリル・ランチには、「ミニーマウス」デザインのオリジナルチャームも付いてきます。

“トロピカルサマーフェスティバル”エンパイア・グリル・シグネチャーディナー

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価格：14,300円

提供時間帯：ディナー

アミューズ・ブーシュ・コルビージャックとシラスのキッシュ トウモロコシのムース オレンジとキヌアアペタイザー・エンパイア・グリル特製 国産牛のブリスケットとライトスモークベーコンのシーザーサラダメインメインをひとつお選びください・ロブスターとシーフードのグリル・鮑とサーモンマリネのグリル・和牛ランプ肉のグリル・国産牛サーロインのグリル・国産ビーフテンダーロインのグリルガニッシュ・シェフズセレクション ローストベジタブルデザート・パッションクリームとジャスミンティーゼリー アイスミルクとともにコーヒー または 紅茶

・ご利用時間は120分となります。

・こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます。

・オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。

・デザインは「“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルディナー」と同様です。

ディナーの時間帯にいただける、“トロピカルサマーフェスティバル”エンパイア・グリル・シグネチャーディナー。

アペタイザーの「エンパイア・グリル特製 国産牛のブリスケットとライトスモークベーコンのシーザーサラダ」は盛り付け方がインパクトがあって目をひきます！

さらにメインは5種類のお肉と魚介のグリル料理の中からひとつを選ぶことができます。

デザートプレート「パッションクリームとジャスミンティーゼリー アイスミルクとともに」は、ジャスミンティーゼリーの香りがとても良く、パッションクリームがアクセントに☆

“トロピカルサマーフェスティバル”エンパイア・グリル・シグネチャーディナーには、ディズニーアンバサダーホテルが背景にデザインされた「ミッキーマウス」のオリジナルチャームが付いてきます。

“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルディナー

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価格：14,300円

提供時間帯：ディナー

コルビージャックとシラスのキッシュ トウモロコシのムース オレンジとキヌアカンパチのクルード ケールとカシューナッツのサラダ パッションフルーツ・ライム・マンゴードレッシングベーコンを纏ったスズキのパンシアード メキシカンライスとオレガノ香る軽いトマトビスクとともに（アメリカ産米）国産牛サーロインのグリル チリコンカンとカラメルオニオンを詰めた茄子のオーブン焼き グレイヴィーソースとバーボンケチャップココナッツムースとパイナップルコンポート ハイビスカスストロベリーソルベ添えコーヒー または 紅茶

・ご利用時間は120分となります。

・こちらのメニューにはオリジナルチャームがつきます。

・オリジナルチャームの提供は、なくなり次第終了します。

・デザインは「“トロピカルサマーフェスティバル”エンパイア・グリル・シグネチャーディナー」と同様です。

ディナーの時間帯に楽しめる、“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルディナー。

特別感たっぷりなコースメニューになっています。

デザートはもちろんお料理にもフルーツが使われ、彩りも香りも豊か☆

メインの「国産牛サーロインのグリル チリコンカンとカラメルオニオンを詰めた茄子のオーブン焼き グレイヴィーソースとバーボンケチャップ」は、国産牛サーロインが肉厚で食べ応えがあり、焼き目が食欲をそそります。

デザートプレート「ココナッツムースとパイナップルコンポート ハイビスカスストロベリーソルベ添え」は、ココナッツムースとパイナップルコンポートが入った容器がまるで本物のココナッツのようで可愛い！

プレートには「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のデコレーションも添えられています。

“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルドリンク

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価格：1,600円

提供時間帯：ランチ／ディナー

パイナップルジュース、ライムジュース、トニックウォーター、マンゴー・フルーツミックスシロップ、グァバシロップ、パイナップル、金粉、デンファレ

・こちらのメニューには、オリジナルコースターがつきます。

・オリジナルコースターの配布は、なくなり次第終了します。

・デザインはご利用店舗、メニューごとに異なります。

南国ムードたっぷりな、“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルドリンク。

ランチとディナーの時間帯で提供されます。

パイナップルジュースとライムジュースがベースのドリンクで、マンゴー・フルーツミックスシロップやグァバシロップのトロピカルな味わいがお料理とも相性バッチリ◎

“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルドリンクには、夏らしい装いの「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がデザインされたオリジナルコースターも付いてきます。

オリジナルチャームやコースターはお土産として持ち帰れるのもうれしい。

ディズニーアンバサダーホテルの「エンパイア・グリル」で提供される、“トロピカルサマーフェスティバル”スペシャルメニューの紹介でした☆

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