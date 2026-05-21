お母さんに「ありがとう」を伝えるランチ＆ディナーに。六本木周辺でおしゃれなメッセージプレートができるレストラン5選
◆お母さんに「ありがとう」を伝えるランチ＆ディナーに。六本木周辺でおしゃれなメッセージプレートができるレストラン5選
画像：ジャヌメルカート／ジャヌ東京
六本木周辺でおしゃれなメッセージプレートを作ってくれるレストランをピックアップ。今回オズモール編集部が提案したいのは、お母さんへのメッセージプレート。ちょっとした節目の日や家族の食事会でも、盛り上げてくれるアイテムになるからぜひ予約の際にオーダーしてみよう。アーティスティックなイラストが魅力的なカフェや、ハイクオリティな出来栄えが自慢の鉄板焼きなど、お見逃しなく！
GALLERY＆CAFE CAMELISH（六本木）／アートが彩る空間でサプライズ。感謝を伝えるメッセージプレート
六本木駅から徒歩5分ほどの場所に佇む「GALLERY＆CAFE CAMELISH（ギャラリーアンドカフェ キャメリッシュ）」は、ラクダの大きな絵やアーティストの作品に囲まれた、遊び心たっぷりのカフェギャラリー。日常を忘れて心ときめくひとときを過ごせる空間は、お母さんとのランチやディナーにぴったり。
お食事は、もちもちの生パスタを使用した「ブラックアンガス牛のボロネーゼ」や、22種類のスパイスが香る一番人気の「オリジナルバターチキンカレー」など、こだわりのカフェごはんが充実。また、東京では珍しい大阪堂島の老舗ブランド『MUSICA TEA』の紅茶が揃い、香り高い1杯とともに親子でゆったりとした会話を楽しめる。
感謝の気持ちを伝えるなら、クオリティの高さに定評があるイラスト入りのメッセージプレートを。自由にメッセージを指定できるので、日頃の「ありがとう」を添えてサプライズ。色を選べる花束が付いたプランもあり、思い出に残る時間を過ごせるはず。
店舗名：GALLERY＆CAFE CAMELISH
最寄り駅：六本木駅、乃木坂駅
住所：東京都港区西麻布1-3-6 アゼリアビル 1F
六本木 鉄板焼ORCA（六本木）／目の前で焼き上げる豪華食材に感動。お母さんと味わう極上の鉄板焼きランチ
六本木駅から徒歩1分の好立地に構える「六本木 鉄板焼ORCA（オルカ）」は、A5ランクの仙台牛や神戸ビーフ、活けオマールエビなどの豪華食材を五感で楽しめる鉄板焼き専門店。洗練された和モダンの店内は、落ち着いて食事を楽しみたい記念日やお祝いに最適。
ライブ感あふれるカウンター席では、シェフが目の前で豪快に焼き上げるパフォーマンスを楽しめるのが魅力。カナダから空輸されるオマールエビや、じっくり煮詰めた絶品のアメリケーヌソース、そして口の中でとろける最高級のステーキなど、メニューごとにこだわりが光る。
お祝いの最後には、コースのデザートを華やかなメッセージプレートに。自由に言葉を指定できるので、普段は照れくさくて言えない「ありがとう」を添えてみて。一輪のお花が付いたプランもあり、お母さんの笑顔あふれる特別な一日を演出してくれる。
店舗名：六本木 鉄板焼ORCA
最寄り駅：六本木駅、乃木坂駅
住所：東京都港区六本木3丁目10-11 青木ビル 1F
西麻布しるく屋（乃木坂）／淡路牛の三重奏に舌鼓。パティシエが描く感動のアートプレートで感謝を
乃木坂駅から徒歩圏内、大人の街・西麻布にひっそりと佇む「西麻布しるく屋」は、神話の島をイメージした神秘的な雰囲気漂う隠れ家レストラン。落ち着いた和モダンの空間は、お母さんと過ごす特別な夜にふさわしい上質なひとときを演出してくれる。
こちらでいただけるのは、幻の和牛とも称される「淡路牛」を贅沢に味わい尽くすコース。脂の甘みと赤身の旨みが絶妙なステーキ、とろけるサーロインすき焼き、そして驚くほどジューシーな名物ハンバーグを一度に楽しめる「三重奏」は、まさにここでしか出会えない贅沢。兵庫県産の「揖保乃糸」を使用した至極のカルボナーラなど、独創的な1皿にもときめく。
食後のお楽しみは、専属パティシエが手がけるSNSでも話題の「アートプレート」。驚くほど精巧で美しいイラストに、自由なメッセージを添えて。日頃の感謝を込めたサプライズに、お母さんもきっと感動してくれるはず。
店舗名：西麻布しるく屋
最寄り駅：六本木駅、乃木坂駅
住所：東京都港区西麻布2-13-15 大山ビル 2F
ジャヌ メルカート（神谷町）／麻布台ヒルズの開放的な空間で。旬を味わうイタリアンと感謝のプレート
麻布台ヒルズに位置する「ジャヌ東京」内のイタリアンダイニング「ジャヌ メルカート」。イタリアの市場をイメージした活気あふれる店内は、自然光がたっぷりと差し込む開放的な空間。緑豊かな中央広場に面したテラス席もあり、お母さんと爽やかなランチや落ち着いたディナーを楽しむのにぴったり。
お料理は、日本各地から厳選した新鮮な食材をふんだんに使用。丁寧に火入れしたシェフこだわりの肉料理や、季節感あふれるパスタ、海の幸を活かした本格的なイタリアンをコースで堪能できる。オープンキッチンから届くライブ感あふれる一皿一皿が、お祝いに華を添えてくれる。
大切な記念日には、メッセージを添えたデザートプレートでサプライズ。洗練されたホテルのホスピタリティを感じながら、日頃の感謝を伝える贅沢なひとときを。東京タワーを望む絶好のロケーションとともに、記憶に残る一日を過ごして。
店舗名：ジャヌ メルカート／ジャヌ東京
最寄り駅：神谷町駅
住所：東京都港区麻布台1-2-2 ジャヌ東京 1F
フィリップ・ミル 東京（六本木）／絵画のように美しい芸術的フレンチでお母さんに至福のひとときを
東京ミッドタウンのガレリア4階に位置する「フィリップ・ミル 東京」は、フランスの至宝と称される名シェフの名を冠した、世界で唯一のレストラン。都心を見渡すガーデンテラスに囲まれた開放的な空間は、お母さんを招待して感謝を伝える「ありがとうランチ」にふさわしい贅沢なロケーション。
提供されるのは、季節感あふれる旬の食材をリスペクトし、まるで絵画のように美しく盛り付けられた本格フレンチ。伝統を大切にしながらも日本食材の魅力を融合させたる一皿一皿は、ソースの深みや素材の風味が際立つ至福の味わい。シャンパーニュの聖地から届くワインとのマリアージュも楽しめる、まさに五感で味わう芸術。
特別な日のお祝いには、パティシエ特製の可憐なデザートにメッセージを添えて。優雅な個室も選べるので、周りを気にせずゆったりと親子での会話を楽しみながら、心に深く残るアニバーサリーを過ごして。
店舗名：フィリップ・ミル 東京
最寄り駅：六本木駅、乃木坂駅
住所：東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガーデンテラス 4F
画像：ジャヌメルカート／ジャヌ東京
六本木周辺でおしゃれなメッセージプレートを作ってくれるレストランをピックアップ。今回オズモール編集部が提案したいのは、お母さんへのメッセージプレート。ちょっとした節目の日や家族の食事会でも、盛り上げてくれるアイテムになるからぜひ予約の際にオーダーしてみよう。アーティスティックなイラストが魅力的なカフェや、ハイクオリティな出来栄えが自慢の鉄板焼きなど、お見逃しなく！
GALLERY＆CAFE CAMELISH（六本木）／アートが彩る空間でサプライズ。感謝を伝えるメッセージプレート
六本木駅から徒歩5分ほどの場所に佇む「GALLERY＆CAFE CAMELISH（ギャラリーアンドカフェ キャメリッシュ）」は、ラクダの大きな絵やアーティストの作品に囲まれた、遊び心たっぷりのカフェギャラリー。日常を忘れて心ときめくひとときを過ごせる空間は、お母さんとのランチやディナーにぴったり。
お食事は、もちもちの生パスタを使用した「ブラックアンガス牛のボロネーゼ」や、22種類のスパイスが香る一番人気の「オリジナルバターチキンカレー」など、こだわりのカフェごはんが充実。また、東京では珍しい大阪堂島の老舗ブランド『MUSICA TEA』の紅茶が揃い、香り高い1杯とともに親子でゆったりとした会話を楽しめる。
感謝の気持ちを伝えるなら、クオリティの高さに定評があるイラスト入りのメッセージプレートを。自由にメッセージを指定できるので、日頃の「ありがとう」を添えてサプライズ。色を選べる花束が付いたプランもあり、思い出に残る時間を過ごせるはず。
店舗名：GALLERY＆CAFE CAMELISH
最寄り駅：六本木駅、乃木坂駅
住所：東京都港区西麻布1-3-6 アゼリアビル 1F
六本木 鉄板焼ORCA（六本木）／目の前で焼き上げる豪華食材に感動。お母さんと味わう極上の鉄板焼きランチ
六本木駅から徒歩1分の好立地に構える「六本木 鉄板焼ORCA（オルカ）」は、A5ランクの仙台牛や神戸ビーフ、活けオマールエビなどの豪華食材を五感で楽しめる鉄板焼き専門店。洗練された和モダンの店内は、落ち着いて食事を楽しみたい記念日やお祝いに最適。
ライブ感あふれるカウンター席では、シェフが目の前で豪快に焼き上げるパフォーマンスを楽しめるのが魅力。カナダから空輸されるオマールエビや、じっくり煮詰めた絶品のアメリケーヌソース、そして口の中でとろける最高級のステーキなど、メニューごとにこだわりが光る。
お祝いの最後には、コースのデザートを華やかなメッセージプレートに。自由に言葉を指定できるので、普段は照れくさくて言えない「ありがとう」を添えてみて。一輪のお花が付いたプランもあり、お母さんの笑顔あふれる特別な一日を演出してくれる。
店舗名：六本木 鉄板焼ORCA
最寄り駅：六本木駅、乃木坂駅
住所：東京都港区六本木3丁目10-11 青木ビル 1F
西麻布しるく屋（乃木坂）／淡路牛の三重奏に舌鼓。パティシエが描く感動のアートプレートで感謝を
乃木坂駅から徒歩圏内、大人の街・西麻布にひっそりと佇む「西麻布しるく屋」は、神話の島をイメージした神秘的な雰囲気漂う隠れ家レストラン。落ち着いた和モダンの空間は、お母さんと過ごす特別な夜にふさわしい上質なひとときを演出してくれる。
こちらでいただけるのは、幻の和牛とも称される「淡路牛」を贅沢に味わい尽くすコース。脂の甘みと赤身の旨みが絶妙なステーキ、とろけるサーロインすき焼き、そして驚くほどジューシーな名物ハンバーグを一度に楽しめる「三重奏」は、まさにここでしか出会えない贅沢。兵庫県産の「揖保乃糸」を使用した至極のカルボナーラなど、独創的な1皿にもときめく。
食後のお楽しみは、専属パティシエが手がけるSNSでも話題の「アートプレート」。驚くほど精巧で美しいイラストに、自由なメッセージを添えて。日頃の感謝を込めたサプライズに、お母さんもきっと感動してくれるはず。
店舗名：西麻布しるく屋
最寄り駅：六本木駅、乃木坂駅
住所：東京都港区西麻布2-13-15 大山ビル 2F
ジャヌ メルカート（神谷町）／麻布台ヒルズの開放的な空間で。旬を味わうイタリアンと感謝のプレート
麻布台ヒルズに位置する「ジャヌ東京」内のイタリアンダイニング「ジャヌ メルカート」。イタリアの市場をイメージした活気あふれる店内は、自然光がたっぷりと差し込む開放的な空間。緑豊かな中央広場に面したテラス席もあり、お母さんと爽やかなランチや落ち着いたディナーを楽しむのにぴったり。
お料理は、日本各地から厳選した新鮮な食材をふんだんに使用。丁寧に火入れしたシェフこだわりの肉料理や、季節感あふれるパスタ、海の幸を活かした本格的なイタリアンをコースで堪能できる。オープンキッチンから届くライブ感あふれる一皿一皿が、お祝いに華を添えてくれる。
大切な記念日には、メッセージを添えたデザートプレートでサプライズ。洗練されたホテルのホスピタリティを感じながら、日頃の感謝を伝える贅沢なひとときを。東京タワーを望む絶好のロケーションとともに、記憶に残る一日を過ごして。
店舗名：ジャヌ メルカート／ジャヌ東京
最寄り駅：神谷町駅
住所：東京都港区麻布台1-2-2 ジャヌ東京 1F
フィリップ・ミル 東京（六本木）／絵画のように美しい芸術的フレンチでお母さんに至福のひとときを
東京ミッドタウンのガレリア4階に位置する「フィリップ・ミル 東京」は、フランスの至宝と称される名シェフの名を冠した、世界で唯一のレストラン。都心を見渡すガーデンテラスに囲まれた開放的な空間は、お母さんを招待して感謝を伝える「ありがとうランチ」にふさわしい贅沢なロケーション。
提供されるのは、季節感あふれる旬の食材をリスペクトし、まるで絵画のように美しく盛り付けられた本格フレンチ。伝統を大切にしながらも日本食材の魅力を融合させたる一皿一皿は、ソースの深みや素材の風味が際立つ至福の味わい。シャンパーニュの聖地から届くワインとのマリアージュも楽しめる、まさに五感で味わう芸術。
特別な日のお祝いには、パティシエ特製の可憐なデザートにメッセージを添えて。優雅な個室も選べるので、周りを気にせずゆったりと親子での会話を楽しみながら、心に深く残るアニバーサリーを過ごして。
店舗名：フィリップ・ミル 東京
最寄り駅：六本木駅、乃木坂駅
住所：東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガーデンテラス 4F