南野陽子、舘ひろしと「泣かないで」をデュエット「役得です」 真っ赤なドレス姿で華やかに
俳優・舘ひろし（76）、南野陽子（58）が20日、東京・京橋エドグランで行われた映画『免許返納!?』（6月19日公開）のプレミアムイベントのレッドカーペットに参加した。
【集合ショット】豪華すぎる…華やかに並ぶ舘ひろし、西野七瀬ら
レッドカーペットには、西野七瀬（31）、大地真央（70）、真矢ミキ（62）、宇崎竜童（80）、河合勇人監督（57）も登壇した。舘たちがレッドカーペットに登場すると集まった観客は歓声が上がった。
本作で舘が演じるのは、芸術作品よりもアクション映画に情熱を燃やす70歳の現役スター・南条弘。かつてアクションで一世を風靡（ふうび）した南条は、俳優仲間のバイク事故をきっかけに世間から「免許返納」を迫られ、大きな騒動に巻き込まれていく。世論とマネージャーの説得に抗いながら、「まだハーレーに乗ってショットガンをぶっ放したい」と訴える南条の姿を、ユーモアと疾走感たっぷりに描く。
南野は南条が旅の途中で訪れるスナックの店主・安田しずえ役を務める。劇中では舘の名曲「泣かないで」をデュエットするシーンがある。南野は「舘さんと『泣かないで』を歌わさせていただいた。舘さんはお忘れかもしれないですけど、『泣かないで』のデュエットは2度目なんです。昔、渡哲也さんの前で歌わさせていただいて。ずっと、その思い出があったんです。この作品で、またそれができる！うれしいのと同時にキュッと体が引き締まった」と振り返る。「ご覧になった人から『私は舘さんの声が聞きたいのに！』と文句を言われるんじゃないかな、という心配はありましたが役得です。すごく楽しく歌わさせていただきました」とウキウキだった。
デュエットした舘は「ナンノがうまくてビックリしました」と明かす。そして「僕は恩があるんですよ。僕が最初に京都で撮った時代劇で女優さんがいなくて。それを彼女がスケジュールを調整して無理やり出てくれた。それ以来、恩義に感じています」と縁を語っていた。
南条のマネージャー・川奈舞役に西野七瀬、南条との出会いで人生が変わる少年・来宮亮役に黒川想矢、所属事務所の社長・三宅篤役に吉田鋼太郎、南条と一時代を築いた俳優仲間・尾崎誠役に宇崎竜童が配役。大地真央が尾崎の最初の妻で大御所女優・加藤麗子役、真矢ミキが二番目の妻でクールな弁護士・木村暁子役として登場する。
【集合ショット】豪華すぎる…華やかに並ぶ舘ひろし、西野七瀬ら
レッドカーペットには、西野七瀬（31）、大地真央（70）、真矢ミキ（62）、宇崎竜童（80）、河合勇人監督（57）も登壇した。舘たちがレッドカーペットに登場すると集まった観客は歓声が上がった。
南野は南条が旅の途中で訪れるスナックの店主・安田しずえ役を務める。劇中では舘の名曲「泣かないで」をデュエットするシーンがある。南野は「舘さんと『泣かないで』を歌わさせていただいた。舘さんはお忘れかもしれないですけど、『泣かないで』のデュエットは2度目なんです。昔、渡哲也さんの前で歌わさせていただいて。ずっと、その思い出があったんです。この作品で、またそれができる！うれしいのと同時にキュッと体が引き締まった」と振り返る。「ご覧になった人から『私は舘さんの声が聞きたいのに！』と文句を言われるんじゃないかな、という心配はありましたが役得です。すごく楽しく歌わさせていただきました」とウキウキだった。
デュエットした舘は「ナンノがうまくてビックリしました」と明かす。そして「僕は恩があるんですよ。僕が最初に京都で撮った時代劇で女優さんがいなくて。それを彼女がスケジュールを調整して無理やり出てくれた。それ以来、恩義に感じています」と縁を語っていた。
南条のマネージャー・川奈舞役に西野七瀬、南条との出会いで人生が変わる少年・来宮亮役に黒川想矢、所属事務所の社長・三宅篤役に吉田鋼太郎、南条と一時代を築いた俳優仲間・尾崎誠役に宇崎竜童が配役。大地真央が尾崎の最初の妻で大御所女優・加藤麗子役、真矢ミキが二番目の妻でクールな弁護士・木村暁子役として登場する。