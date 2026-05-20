● マリナーズ 1−2 ホワイトソックス ○

＜現地時間5月19日 T-モバイル・パーク＞

シカゴ・ホワイトソックスが西地区2位のシアトル・マリナーズに逆転勝利。村上宗隆内野手（26）は「2番・一塁」で先発出場し、2打数無安打ながら2出塁で貢献した。

初回に1点先制を許したホワイトソックスは、先発右腕ミラーに対してノーヒットのまま5回を終了。6回表にはこの試合の初安打から無死二塁と好機を作ったが、後続倒れて二死となり、村上が2番手左腕フェレールに対して空振り三振。8回表も一死一、二塁の好機で決定打が出ず、0対1で最終回を迎えた。

それでも9回表、先頭の村上がこの試合2度目の四球を選ぶと、代走が送られた後、3番ミゲル・バルガスが死球を受けて無死一、二塁とチャンス到来。一死からマリナーズの守護神ムニョスが投入された中、ダブルスチールで二、三塁に進み、5番チェイス・マイドロスと6番アンドリュー・ベニンテンディの連続タイムリーで2点を奪って逆転に成功した。

先発左腕アンソニー・ケイは初回に先制を許しながらも6回途中1失点と試合を作り、2回以降はマリナーズ打線を無安打に封じる好リレー。9回裏は4番手右腕グラント・テイラーが3者連続三振で締め、今季初セーブを挙げた。勝利したホワイトソックスは再び貯金を「2」に戻し、地区首位ガーディアンズまで2ゲーム差としている。