桃井かおり「豚汁豚抜き」手料理を披露「お店で出てくる定食みたい」「ヘルシーで体に良さそう」と称賛の声
【モデルプレス＝2026/05/20】アメリカ・ロサンゼルスに在住している女優の桃井かおりが5月19日、自身のInstagramを更新。手料理を披露した。
【写真】LA在住の75歳有名女優「ヘルシーで体に良さそう」豚抜き豚汁含む手料理披露
桃井は「豚汁豚抜き（山芋、人参、蒟蒻）納豆、きんぴら、白菜漬け」とメニューを紹介。豚肉抜きの豚汁や白米、ネギを添えた納豆、ささがきごぼうのきんぴら、ざく切りの白菜漬けなど、素朴ながらもバランスの取れた食卓を公開した。「急いで出かける、ご飯いらない て言われる前に並べてしまえ〜」とユーモアを交えてつづっている。
この投稿には「お店で出てくる定食みたい」「美味しそう」「ヘルシーで体に良さそう」「エピソードが可愛い」「丁寧な暮らしぶりに憧れる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】LA在住の75歳有名女優「ヘルシーで体に良さそう」豚抜き豚汁含む手料理披露
◆桃井かおり、こだわりの手料理披露
桃井は「豚汁豚抜き（山芋、人参、蒟蒻）納豆、きんぴら、白菜漬け」とメニューを紹介。豚肉抜きの豚汁や白米、ネギを添えた納豆、ささがきごぼうのきんぴら、ざく切りの白菜漬けなど、素朴ながらもバランスの取れた食卓を公開した。「急いで出かける、ご飯いらない て言われる前に並べてしまえ〜」とユーモアを交えてつづっている。
◆桃井かおりの投稿に反響
この投稿には「お店で出てくる定食みたい」「美味しそう」「ヘルシーで体に良さそう」「エピソードが可愛い」「丁寧な暮らしぶりに憧れる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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