桃井かおり「豚汁豚抜き」手料理を披露「お店で出てくる定食みたい」「ヘルシーで体に良さそう」と称賛の声

桃井かおり「豚汁豚抜き」手料理を披露「お店で出てくる定食みたい」「ヘルシーで体に良さそう」と称賛の声