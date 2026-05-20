◇ナ・リーグ ブルワーズ 5―2 カブス（2026年5月19日 シカゴ）

ブルワーズの“怪物右腕”ジェーコブ・ミジオロウスキー投手（24）が19日（日本時間20日）、敵地カブス戦に先発。6回で74球を投げ、3安打1四球8三振無失点で今季4勝目（2敗）をマークした。ブルワーズはカブスに連勝し、ナ・リーグ中地区でカブスを抜いて首位に立った。

ミジオロウスキーは8日（同9日）のヤンキース戦で先発投手としてスタットキャスト導入後最速となる103.6マイル（約166.7キロ）を計測。この日は最速101.5マイル（約163.3キロ）の速球にスライダーとカーブを交え、4回2死から鈴木誠也外野手（31）に右前打を許すまでノーヒットに抑えていた。

6回は100マイル（約160.9キロ）超えが1球もなく、7回からマウンドを譲ったが、5月は4試合で計24回1/3を無失点。今季10試合登板で防御率はナ・リーグ3位の1.89、WHIPは同2位タイの0.88、88奪三振は両リーグトップとなっている。

大リーグ公式サイトのサラ・ラングス記者によると、今季101マイル（約162.5キロ）以上の速球で奪った三振は21個。昨季と合わせて28個は、先発投手としてはハンター・グリーン（レッズ）の29個に次いで歴代2位となった。