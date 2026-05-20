◆米大リーグ ヤンキース５―４ブルージェイズ（１９日、米ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１９日（日本時間２０日）、敵地・ヤンキース戦に「４番・三塁」でフル出場し、４打数無安打に終わった。チームは逆転負けで２連敗。岡本は１１試合連続本塁打なしとなった。

ヤンキースの先発は右腕のウォーレン。試合前の時点で今季すでに５勝と好調で、岡本は初対戦だった。両軍無得点の初回の１打席目は、１死一、三塁のチャンスで迎え、フルカウントからの８球目をはじき返したが二飛。先取点をたたき出すことはできなかった。４回無死一塁の２打席目は４球連続ボールで四球。無死一、二塁とチャンスを広げると、ピニャンゴの右前適時打につなげ、このイニングの３点の先取点を呼び込んだ。

３―３の同点となった５回２死走者なしの３打席目は見逃し三振。フルカウントから低めのストライク判定に岡本はチャレンジしたが、ＡＢＳ（自動ボール・ストライク判定システム）での判定の結果、変わらずストライクだった。２点を追う７回２死一、三塁の４打席はチャンスで迎えたが、左腕・ヘッドリックの前に遊ゴロに倒れた。１点を追う９回２死二、三塁で５打席目を迎えたが、遊ゴロに倒れて最後の打者になった。

岡本は５月に入って調子を上げ、１〜５日（同２〜６日）の５試合で５本塁打。その後１１試合連続で本塁打は出ていないが、１１日（同１２日）まで１０試合連続安打、１５日（同１６日）まで１６試合連続出塁をマークしていた。１６日（同１７日）の敵地・タイガース戦では４打数無安打に終わって連続試合出塁が止まると、翌１７日（同１８日）は休養のため今季２度目の欠場。前日１８日（同１９日）は初のヤンキースタジアムの試合で３三振を喫しながら１安打を放って４打数１安打だった。