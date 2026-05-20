歌手の加藤ミリヤが、3人の子供をそれぞれ異なる方法で出産したエピソードを披露。初産での壮絶な経験から病院側が取った驚きの対応を明かし、スタジオを大きな笑いに包んだ。

【映像】加藤ミリヤ、3人の息子との写真

『夫が寝たあとに』は、3児のママである藤本美貴と横澤夏子がMCを務め、ゲストと共に“ママの本音”を語り合うトークバラエティ。5月19日の放送回では、3児のママである歌手の加藤ミリヤがゲストに登場した。

現在3児のママとして育児に奮闘中の加藤だが、3兄弟それぞれの出産方法は全て異なっていたという。 長男の際は、母親と同じ経験をしたいという思いから自然分娩を選択したが、実際にはバルーンや促進剤を使用した計画分娩となり、想像を絶する痛みに襲われた。加藤は「痛みに強いと思っていたけれど、本当に痛くて叫びすぎた」と当時を振り返った。

あまりの絶叫ぶりに、助産師からは「歌手の方ですから（声が）大きいですね」と言われ、なんと分娩室の防火扉を閉められてしまったという。この衝撃の告白に、ＭＣの藤本美貴と横澤夏子は「防火扉!?」と大爆笑。加藤は「こんな高い声が出るんだと思った」と、極限状態での驚きを語った。

その経験を経て、次男の時は無痛分娩を選択。 痛みがないことに感動した加藤は、赤ちゃんが出てくる瞬間を自らスマートフォンで自撮りしたという驚きのエピソードも披露した。 さらに、3男の際は無痛分娩を試みたが、麻酔が右半身にしか効かず「右半身は無痛、左半身は激痛」という特殊な状況に。しかし、加藤は「（自然分娩の）本当の痛みを知っているから大丈夫と思えた」と語り、赤ちゃんと息が合うのを感じた神秘的な体験を明かした。