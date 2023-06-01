アニメ映画『超かぐや姫！』、「デジタルアルバム」2週連続で1位 TOP10入りは“17週連続”【オリコンランキング】
Netflixオリジナルアニメ映画『超かぐや姫！』の劇中歌を収録したデジタルアルバム『超かぐや姫！』が、20日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で、本作初の1位となった前週に続き、2週連続の1位を獲得した。
【画像】センス抜群の絵柄！配布特典の『超かぐや姫！』ポストカード
連続TOP10入り週数を17週連続に伸ばし（初登場2026年2月2日付〜最新5月25日付）、累積DL数は1.9万DL（18,544DL）となった。
本作には、同映画のメインテーマでryo (supercell)が書き下ろした「Ex-Otogibanashi」や、BUMP OF CHICKENの楽曲にTAKU INOUEが新規アレンジを加えたエンディングテーマ「ray 超かぐや姫！Version」などが収録されている。
このほか、同日付「週間ストリーミングランキング」で1位を獲得した「夜の踊り子」を収録した、サカナクションのベストアルバム『魚図鑑』（2018年3月リリース）は2位に上昇。2018年4月9日付での初登場から2週連続で2位にランクインして以来、8年1ヶ月ぶりのTOP3入り。累積DL数は5.1万DL（50,783DL）となった。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月25日付：集計期間:2026年5月11日〜17日）＞
【画像】センス抜群の絵柄！配布特典の『超かぐや姫！』ポストカード
連続TOP10入り週数を17週連続に伸ばし（初登場2026年2月2日付〜最新5月25日付）、累積DL数は1.9万DL（18,544DL）となった。
このほか、同日付「週間ストリーミングランキング」で1位を獲得した「夜の踊り子」を収録した、サカナクションのベストアルバム『魚図鑑』（2018年3月リリース）は2位に上昇。2018年4月9日付での初登場から2週連続で2位にランクインして以来、8年1ヶ月ぶりのTOP3入り。累積DL数は5.1万DL（50,783DL）となった。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年5月25日付：集計期間:2026年5月11日〜17日）＞
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