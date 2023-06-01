[5.19 プレミアリーグ第37節](バイタリティ スタジアム)

※27:30開始

<出場メンバー>

[ボーンマス]

先発

GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ

DF 3 アドリエン・トリュフォー

DF 5 マルコス・セネシ

DF 15 アダム・スミス

DF 23 ジェームス・ヒル

MF 8 アレックス・スコット

MF 12 タイラー・アダムス

MF 16 マーカス・タバーニアー

MF 22 エリー・ジュニオール・クルピ

MF 37 ラヤン

FW 9 エバニウソン

控え

GK 29 クリストス・マンダス

DF 18 バフォデ・ディアカイト

MF 4 ルイス・クック

MF 7 デイビッド・ブルックス

MF 27 アレク・トート

FW 11 ベン・ドーク

FW 19 ユスティン・クライファート

FW 21 アミン・アドリ

FW 26 エネス・ウナル

監督

アンドニ・イラオラ

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 15 マーク・グエヒ

DF 27 マテウス・ヌネス

DF 33 ニコ・オライリー

DF 45 アブドゥコディル・フサノフ

MF 8 マテオ・コバチッチ

MF 11 ジェレミ・ドク

MF 16 ロドリ

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 42 アントワーヌ・セメニョ

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

DF 3 ルベン・ディアス

DF 5 ジョン・ストーンズ

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 10 ラヤン・シェルキ

MF 47 フィル・フォーデン

FW 7 オマル・マーモウシュ

FW 26 サビーニョ

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります