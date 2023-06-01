ボーンマスvsマンチェスター・C スタメン発表
[5.19 プレミアリーグ第37節](バイタリティ スタジアム)
※27:30開始
<出場メンバー>
[ボーンマス]
先発
GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ
DF 3 アドリエン・トリュフォー
DF 5 マルコス・セネシ
DF 15 アダム・スミス
DF 23 ジェームス・ヒル
MF 8 アレックス・スコット
MF 12 タイラー・アダムス
MF 16 マーカス・タバーニアー
MF 22 エリー・ジュニオール・クルピ
MF 37 ラヤン
FW 9 エバニウソン
控え
GK 29 クリストス・マンダス
DF 18 バフォデ・ディアカイト
MF 4 ルイス・クック
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 27 アレク・トート
FW 11 ベン・ドーク
FW 19 ユスティン・クライファート
FW 21 アミン・アドリ
FW 26 エネス・ウナル
監督
アンドニ・イラオラ
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 15 マーク・グエヒ
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 33 ニコ・オライリー
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 16 ロドリ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 42 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 3 ルベン・ディアス
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
※27:30開始
<出場メンバー>
[ボーンマス]
先発
GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチ
DF 3 アドリエン・トリュフォー
DF 5 マルコス・セネシ
DF 15 アダム・スミス
DF 23 ジェームス・ヒル
MF 8 アレックス・スコット
MF 12 タイラー・アダムス
MF 16 マーカス・タバーニアー
MF 22 エリー・ジュニオール・クルピ
MF 37 ラヤン
控え
GK 29 クリストス・マンダス
DF 18 バフォデ・ディアカイト
MF 4 ルイス・クック
MF 7 デイビッド・ブルックス
MF 27 アレク・トート
FW 11 ベン・ドーク
FW 19 ユスティン・クライファート
FW 21 アミン・アドリ
FW 26 エネス・ウナル
監督
アンドニ・イラオラ
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 15 マーク・グエヒ
DF 27 マテウス・ヌネス
DF 33 ニコ・オライリー
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 16 ロドリ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 42 アントワーヌ・セメニョ
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 3 ルベン・ディアス
DF 5 ジョン・ストーンズ
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 7 オマル・マーモウシュ
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります