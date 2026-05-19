◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神４―２中日（１９日・倉敷）

中日は今季ワーストタイ、試合のなかった４月２３日以来の借金１３に戻った。同２４日からバンテリンドームのベンチに“お清め”の塩を盛って４連勝するなど一時は巻き返しの気配も見せたが、５月１０日から１分けを挟み４連敗。１６日に止めた後は再び２連敗だ。

先発の金丸は今季ワースト１０安打を浴び、５回４失点で４敗目（３勝）。自身２連敗で黒星が先行した。初回に先制され、無死満塁を切り抜けた２回も３安打。３回に佐藤に２ランを浴びると、５回は２死走者なしから失点した。

打線は３点を追う４回に反撃。３四死球で無死満塁として、石伊が右翼線へ２点二塁打を放った。１点差まで迫ったが、さらに無死満塁としてから攻撃が止まった。田中が中飛、金丸は二ゴロで本塁封殺。２死満塁となり、大島に代打・カリステを起用したが、遊飛に終わった。この回、井上監督はボスラーの右翼線への打球のファウルの判定にリクエスト。試合前半から懸命に動いたが、一気に同点、逆転に持ち込むことはできなかった。