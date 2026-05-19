「ヤクルト０−２巨人」（１９日、ヨークいわきスタジアム）

巨人が７連勝。開幕１軍を逃し、苦しみ続けた戸郷が三度目の正直で今季初勝利を挙げた。

試合開始１分で先制パンチに成功した。リードオフマン・平山が初球を空振りし、「いい球がきていたので、ポイントを前でいきました」と修正。２球目にきた直球を左翼席に運び、プロ初の先頭打者本塁打で先制に成功した。

また２死から４番・ダルベックが右中間への三塁打で好機を演出すると、続く大城は「いい流れに乗って打席に立てました」と中前適時打を記録。今季初先発のヤクルト・高橋の立ち上がりを攻め、２点の先制に成功した。

投げては三度目の正直で、今季初勝利を目指した戸郷が粘投を見せる。三回には１死満塁で３番・内山を迎えるが、１５２キロの直球に変化球を織り交ぜて空振り三振。続く４番・増田も１５２キロで中飛に打ち取ってピンチを脱すると、マウンド上でほえた。

その後はヤクルト打線を丁寧に分断。今季初先発となった４日のヤクルト戦では５回６安打５失点と打ち込まれていただけに「その借りも返したい」と意気込んでいたが、７回５安打無失点で有言実行の１１５球となった。

これで巨人は破竹の７連勝。また今季の巨人は地方に強く、４月の長野、前橋、５月の岐阜、福井に続いて福島・いわきでも勝利。今季の地方ゲームは無傷の５連勝となった。