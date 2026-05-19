犬がいる部屋の「適正温度」とは

犬が快適に感じる温度は、私たち人間よりも少し低めの「20度～25度」くらいといわれています。湿度は50％前後に保つのが理想です。

ただし、犬の種類によって得意な環境はバラバラです。例えば、チワワのような体が小さい犬や毛が短い犬は寒さに弱く、逆にパグやブルドッグのように鼻が短い犬は、体に熱がこもりやすいため暑さにとても弱いです。

子犬や老犬も体温調節が苦手なので、その子に合わせた細かい調整が欠かせません。飼い主は自分の感覚だけで決めず、愛犬の種類や年齢に合わせた「適温」を知ることから始めましょう。

エアコン設定と過ごし方のコツ

春・秋：油断禁物な「寒暖差」への対応

春や秋は過ごしやすい季節ですが、昼夜の温度差が激しいため注意が必要です。日中は暖かくても夜間に急激に冷え込むことがあるため、エアコンを自動設定にして一定の温度を保つか、夜だけ毛布を追加するなどの工夫をしましょう。

また、この時期は換気のために窓を開ける機会も増えますが、外の気温が急に変わることもあるため、温度計をこまめにチェックする習慣をつけてください。

衣替えの時期は犬の毛が抜け替わる「換毛期」とも重なり、体温調節に体力を使いやすいため、いつも以上に愛犬の体調変化に気を配ってあげることが大切です。

夏：熱中症から愛犬を守る

夏場は「冷房」をフル活用し、室温が25度を超えないように管理しましょう。犬は人間のように汗をかいて体温を下げることができないため、私たちが「少し涼しい」と感じるくらいがちょうど良いです。

冷たい空気は床付近に溜まりやすいため、サーキュレーターや扇風機を使って部屋全体の空気を循環させると、効率よく冷やせます。

また、いつでも体を冷やせるように、アルミプレートやジェルタイプのクールマットを置いておくと、犬が自分のタイミングで涼めるのでおすすめです。

冬：寒さ対策と乾燥予防

冬場は暖房器具を使い、室温を「20度～23度」くらいに保つのが目安です。暖かい空気は天井付近に逃げてしまうため、犬が過ごす床の上が冷えていないか、温度計で確認してあげましょう。

また、暖房を使うと空気がひどく乾燥します。空気が乾くと喉の粘膜が弱ったり、皮膚のトラブルに繋がったりするため、加湿器を使って湿度を「50％～60％」に保つことが非常に重要です。

ケージの中に、潜り込んで暖を取れるような厚手の毛布やペット用ヒーターを用意して、寒さから守ってあげてください。

お留守番をさせるときの注意点

飼い主がいない間のお留守番では、急な気温の変化に注意が必要です。まず、ケージやベッドの置き場所を確認しましょう。窓際は直射日光で急激に温度が上がることがありますし、エアコンの風が直接当たると体調を崩す原因になります。

また、万が一停電したりエアコンが止まったりしたときのために、夏なら保冷剤、冬なら毛布など、電気を使わずに涼めたり温まったりできるグッズを置いておくのが安心です。

飲み水もたっぷり用意して、愛犬が一匹でも安全に過ごせる工夫をしてから外出する習慣をつけましょう。

犬が「暑い」「寒い」と感じているサイン

言葉を話せない犬は、仕草で自分の気持ちを伝えています。暑いときは、舌を出して「ハァハァ」と速い呼吸をしたり、冷たいフローリングに体をぴったりくっつけたりします。こうしたサインが見えたら、すぐに室温を下げてください。

反対に、寒いときは体を小さく丸めて震えていたり、散歩に行くのを嫌がったりすることがあります。部屋の隅でじっとしているときも、寒さを我慢しているかもしれません。

愛犬の様子を毎日よく観察し、ちょっとした変化に気づいてあげることが、健康を守るための第一歩になります。

まとめ

犬は床に近い場所で過ごすため、飼い主が感じる温度とは差があります。温度計は床に近い「犬の目線」に置き、数字をこまめに確認しましょう。

一番大切なのは、ルールに縛られすぎず愛犬の表情や動きをよく見ることです。愛犬がぐっすり眠れているかを確認しながら、その子にぴったりの快適な環境を一緒に作ってあげてくださいね。

(獣医師監修：葛野宗)